正妹網紅衝花蓮「爆汗救災」滿臉灰！全場感動：人美心更美

▲品子到災區幫忙。（圖／翻攝自IG／pinzi__，下同）

記者鄺郁庭／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉遭重創，各界陸續發揮一己之力重建災區。正妹YouTuber品子（陳品岑）就發文表示，因為行程的關係只能前往花蓮一天，但還是想盡點心力，文中曬出鏟泥照，就有網友感動讚，「超人不一定都披披風」、「人美心更美」、「品子超有愛，愛死。」

品子29日發文表示，看到行事曆有一天空檔，馬上抓了鑰匙就出門，跑到花蓮光復鄉幫忙，「雖然只能來一天，但還是想盡點心力。」從照片中可見，她一身暗色系服裝，腳踩黑色雨鞋，將長髮綁成高馬尾，在巷子裡、民眾家中幫忙清淤泥，忙得滿臉通紅、一身汗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她也在文中指出，現在的花蓮還是非常需要大家的幫忙，「如果你也有空的話，歡迎一起前往協助。」品子說，於她而言，幫助人是一件非常開心的事情，她因此充滿能量，也看到很多熱血、充滿能量的人從台灣各地前去，超級感動，「雖然我們大家都不相識，但一樣可以互相照應、關心，時不時還會塞水塞糖果，真的謝謝你們！」

看到貼文後，粉絲們紛紛感動留言，「挖泥土真的很累！明天全身酸痛！謝謝你們幫助光復災民」、「品子就是讚」、「真的會臉超紅！品子棒」、「流汗的品品也超美」、「品子好棒，謝謝美女鏟子超人」、「鏟子超人品，美麗動人」、「怎麼會連救災都這麼漂亮。」