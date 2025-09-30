美政府關門危機、AI震盪美股險收紅　台積電ADR漲0.03％

▲美股。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

美國政府關門危機未解，加上上周AI題材交易動能放緩，華爾街29日盤中震盪，但終場主要指數仍收高，比特幣價格同步攀升。美股四大指數全面收場，輝達漲收逾2％。

白宮與國會兩黨領袖預計與美國總統川普會晤，但若無法達成臨時支出協議，聯邦政府將自10月1日起進入停擺狀態。根據去中心化預測平台Polymarket的調查，政府關門的可能性已超過80％。

除了預算僵局之外，貿易政策也持續釋出不確定訊號。川普29日表示，考慮對「所有在美國境外製作的電影」課徵100％關稅，隨後又於自家社群平台「真實社群」上宣布，計畫對進口家具加徵「高額關稅」，但未公布具體細節，引發市場觀望。

道瓊工業指數終場上漲68.78點，漲幅0.15％，收在46,316.07點。

那斯達克指數上漲107.085點，漲幅0.48％，收在22,591.154點。

標準普爾500指數上漲17.51點，漲幅0.26％，收在6,661.21點。

費城半導體指數上漲10.057點，漲幅0.16％，收在6,315.11點。

個股方面，輝達上漲3.69美元，漲幅2.07％，收在181.88美元，特斯拉上漲2.81美元，漲幅0.64％，收在443.21美元；台積電ADR則小漲0.08美元，漲幅0.03％，收在273.44美元。