國際焦點

川普擬大幅轉移晶片生產至本土！美商務部長：對台安全承諾不變

▲▼半導體晶片。（圖／路透）

▲美國商務部長盧特尼克受訪時表示，正與台灣討論晶片生產比例的調整，希望能做到50％、50％分配。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日接受《新聞國》（NewsNation）專訪時表示，美國正與台灣討論晶片生產比例的調整，希望能與美國「五五分工」，藉此降低風險，並強化台美之間的安全承諾。

盧特尼克直言，美國所需要的晶片有高達95％的在台灣生產，僅有2％是美國本土生產，這種高度集中「對台灣和美國都不健康」。他指出，華府的目標是讓美國至少能負責一半的生產，以確保在地緣政治風險下，供應鏈依然穩定。他強調，台灣雖然因此需讓出部分產能，但美國會以「安全保護」作為交換，確保台灣在面臨中國軍事威脅時不會孤立無援。

▲▼ 半導體晶片 。（示意圖／路透）

▲美國商務部長盧特尼克受訪時表示，正與台灣討論晶片生產比例的調整，希望能做到50％、50％分配。（圖／路透）

他解釋，美國的立場是，「如果你（台灣）掌握95％的晶片，我要怎麼保護你？難道要靠飛機和船隻運送？」因此華府推動產能分散，並希望台灣理解，這是確保雙方長期安全與合作的「必要調整」。畢竟就算經過調整「我們仍舊需要你（台灣）」，因為美國不能沒有另一半的晶片。

盧特尼克表示，美國政府正計畫把晶片和半導體製造投資提升至前所未有的規模，包括500億美元的基礎投入，甚至在人工智慧（AI）相關領域達到兆美元等級。他強調，這不僅能減少對海外依賴，也將創造大量高科技就業機會，「不需要大學學歷，透過專業訓練就能進入產業」。

對於台灣可能擔憂讓出晶片主導權會削弱其國際地位，盧特尼克則重申，美國對台的安全承諾不會因此改變，反而因供應鏈合作更緊密而「更具保障」。

09/27 全台詐欺最新數據

