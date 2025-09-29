　
國際

美國航空客機「驚見男屍」！偷渡客爬進起落架　落地無生命跡象

▲▼美國航空。（圖／達志影像／美聯社）

▲一名男子起飛前躲進美國航空飛機的起落架內，試圖偷渡赴美，然而飛機落地時他已無生命跡象。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國航空一架班機從歐洲飛抵北卡羅來納州夏洛特機場後，地勤維修人員在起落架艙內發現一具男性屍體，初步判斷是偷渡客，而警方也當場確認該名男子已無生命跡象。

根據ABC NEW報導，夏洛特-梅克倫堡警察局發言人表示，機場工作人員28日上午9時在進行例行性飛機檢修作業時，發現這起驚人意外。機場警務人員立即趕到現場，並當場確認該名男子死亡。

美國航空公司在聲明指出，「我們正與執法部門配合調查此案。」

夏洛特機場當局表示對此深感遺憾，強調將全力協助警方調查工作，但同時也指出，機場營運仍維持正常。

航空分析專家約翰·南斯（John Nance）接受媒體訪問時警告，偷渡者想躲進商用客機起落架艙幾乎是必死無疑的冒險行為，與搭乘火車偷渡完全不同。他解釋，「人體在高達3萬5千英呎以上的高度，暴露於攝氏零下51度的極端低溫環境數小時，不僅會造成嚴重凍傷和肢體壞死，更會因長時間缺氧導致腦死。」

南斯進一步指出，雖然過去曾有極少數存活案例，但機率微乎其微，且對乘客和機組員都構成極大安全風險，絕不可輕忽。

 
航空偷渡夏洛特屍體北美要聞

