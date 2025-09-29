美軍全球將領將齊聚　川普周二計劃致意與精神喊話

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普宣布，將於本月30日親自出席在維吉尼亞州匡提科（Quantico）召開的一場高階將領會議，對來自全球的美軍領袖表達敬意並進行精神喊話；這場罕見的軍事高層聚會由國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）召集。

路透社報導，川普在受訪時表示，「我想告訴這些將軍我們愛他們，他們是備受尊敬的領袖，要堅強、堅韌、聰明，以及富有熱情，這都是為了團隊精神。是時候有人該做這件事情了。」

國防部此次動員位於全球的美軍將領，包括派駐在韓國、日本與中東的部隊指揮官，預計由二星、三星甚至四星的將軍與海軍上將級官員參與。會議地點設在匡提科的美國海軍陸戰隊大學（Marine Corps University），部分高階將領將搭乘軍用專機抵達馬里蘭州的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）後，再轉往會場。

赫格塞斯此行原本旨在強調其一貫主張的「戰士精神」（warrior ethos），這也是他在每次公開演說中反覆強調的概念。他期盼藉由實體會議凝聚軍方高層意志、鞏固美軍全球戰備精神。然而川普親自現身，被部分官員認為可能讓本應聚焦在赫格塞斯領導風格與政策主軸的活動，轉而成為川普的個人舞台。

目前尚不清楚為何此類高階集會無法採用線上形式進行。有美國官員指出，實體召集來自世界各地的軍方高層所需的交通與維安成本，預估至少需耗資數百萬美元（約新台幣數億元）。