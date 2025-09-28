上電視認了8年前「殺害父母」！　美53歲男受訪後立刻被逮

記者王佩翊／綜合報導

美國紐約一名53歲男子洛倫茲·克勞斯（Lorenz Kraus），日前主動聯繫當地電視台《哥倫比亞廣播公司第6台》，並在電視專訪中親口承認8年前殺害年邁雙親。採訪結束後，公開這段震撼告白的克勞斯立刻在攝影棚外被警方逮捕。而他則向警方聲稱，犯案動機是出於「憐憫」，只因他想要親手結束父母久病之下的痛苦。

克勞斯在《哥倫比亞廣播公司第6台》這段30分鐘專訪中，坦承在2017年殺害了80多歲的父親弗朗茲（Franz）和母親特蕾莎（Theresia），並將屍體埋葬在家中後院。

在主播格雷格·弗洛伊德（Greg Floyd）的追問下，克勞斯一一詳述了犯案細節，包含棄屍地點、殺人方式等。他說，自己親手勒死父親，並用繩子勒死母親，殺害兩人後，屍體暫時放在家中，直到數日後才決定埋在自家後院。

他進一步透露，父母並非自願赴死，但因為身體狀況每況愈下，他基於「憐憫」用雙手和繩索勒死了雙親。

克勞斯在訪談中為自己的行為辯護，指出母親過馬路時摔倒受傷，父親白內障手術後也無法再開車，「我盡到了對父母的責任，最關心的是他們的痛苦。」

事實上，警方在5月就收到線報稱，克勞斯的父母自2017年起就被通報失蹤，但至今仍在持續領取社會福利補助，引發懷疑。上門調查後，發現許多可疑之處，直到專訪前一天的22日，才在克勞斯後院挖出2具遺體。然而當時警方並未鎖定任何嫌犯，而是在調查兩位失蹤老人為何多年來仍持續領取社會保障福利時，意外發現這起命案。

克勞斯深知犯行可能很快就要曝光，因此主動聯繫電視台，公開自己的殺人行為。

《哥倫比亞廣播公司第6台》新聞總監史東·格里森（Stone Grissom）透露，克勞斯主動透過電子郵件向媒體發送了一份兩頁的聲明書，並附上聯絡電話。格里森致電時，克勞斯直接表示，「我把父母埋在自家院子裡」，並在1小時內趕到攝影棚接受訪問。

錄影結束後，克勞斯當場被警方戴上手銬逮捕。24日出庭時，他被控2項二級謀殺罪和兩項隱匿屍體罪，透過代表律師拒絕認罪。