美槍手衝撞教堂掃射！縱火燒毀建築　至少2死9傷

記者張靖榕／綜合報導

美國密西根州大白朗市（Grand Blanc）一座摩門教（Mormon）教堂28日發生槍擊與縱火事件，造成至少2死9傷，其中包含兒童；槍手為一名40歲密西根男子，已於與警方交火後遭擊斃。美國總統川普在社群平台上發文譴責此次攻擊，形容事件「相當可怕」。

CNN報導，事發地點為耶穌基督後期聖徒教會（The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints）舉辦大型宗教活動的一間教堂。當局表示，槍手開車正面衝撞教堂後隨即開火，造成多人傷亡，之後建築陷入火海；消息人士透露，傷者中有人傷勢嚴重，亦包含孩童。

大白朗市警長雷恩（William Renye）表示，大火已經撲滅，根據初步研判，這場火災為槍手蓄意縱火所致。「調查人員仍在釐清火災發生時間與起火原因」，雷恩指出，等到警方確認安全無虞後進入建築內，不排除還會發現更多罹難者。

雷恩進一步說明，槍手與執法單位發生激烈交火後被擊斃，身份確認為一名40歲、來自密西根州的男性。警方並未透露其身分細節與犯案動機。

大白朗市位於密西根州底特律（Detroit）以北，車程約一小時。此案已引起全美關注，法新社指出，川普在旗下社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，「這是一件非常可怕的事。凶嫌已死，但目前仍有許多狀況待釐清。」他認為此案「似乎是另一場針對美國基督徒的攻擊事件」。

美聯社引述當地警方聲明指出，目前此事件對公眾不構成持續性威脅，整體情勢已獲得控制，後續調查仍在進行中。