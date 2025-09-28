俄大規模空襲！轟炸機攻擊烏克蘭　波蘭關閉部分空域出動戰機

▲扎波羅熱（Zaporizhzhia）一棟高層建築28日被俄軍空襲起火 。（圖／翻攝自Telegram）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯28日凌晨朝烏克蘭發動新一波大規模飛彈及無人機空襲行動，圖-95戰略轟炸機、米格-31K戰機升空，使得烏克蘭各地空襲警報大響，首都基輔等多個城市再度遇襲，連距離前線遙遠的地區都無法倖免。對此，波蘭稍早一度關閉部分地區空域，並出動戰機升空應對。

基輔獨立報報導，根據烏克蘭軍方與當地監測頻道通報，俄軍5架圖-95戰略轟炸機（Tu-95）從莫曼斯克州的奧列尼亞機場起飛，時隔不到1小時，烏克蘭警告俄軍出動多架米格-31K戰機（MiG-31K），隨後，烏克蘭再度警告俄軍恩格斯空軍基地有數架圖-95戰略轟炸機升空。除此之外，俄方攻勢搭配著如蜂群般不斷襲來的「見證者」無人機，鎖定基輔等城市開轟。

俄軍發動的這波夜間猛烈攻擊至今造成至少8名平民受傷送醫。基輔市軍事管理局局長特卡琴科（Tymyr Tkachenko）證實，首都一棟五層樓的住宅大樓被炸到部分毀損，多個行政區的民生設施也遭波及。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）也緊急發布消息，確認至少有3人受傷送醫。

不只基輔，烏克蘭多個地區也受到俄軍攻擊，扎波羅熱（Zaporizhzhia）、赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）都傳出爆炸聲。扎波羅熱州長費多羅夫（Ivan Fedorov）透露，當地至少遭遇兩波攻擊，一所學校受損、一棟高層建築起火，另有企業生產設施受損，造成5人受傷。

由於俄軍攻擊地點逼近北約東翼，波蘭如臨大敵，緊急派出戰機升空戒備

；國際航線監測報告更指出，波蘭一度關閉盧布林（Lublin）和熱舒夫（Rzeszow）領空，以應對這次「與確保國家安全相關的計畫外軍事活動」。此前，波蘭擊落多架越境侵犯波蘭領空的俄軍無人機。

俄軍近來不斷加大空襲力度，就在9月初，俄軍曾發射超過810架無人機以及13枚飛彈，攻擊基輔市中心的政府大樓，規模創下紀錄。