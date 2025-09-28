　
地方焦點

花蓮8校護理師挺進災區當義工！災民驚喜：天使下凡了

▲▼ 。（圖／學校護理人員協進會花蓮分會提供）

▲花蓮縣內多所高國中小學校護理師，前往光復鄉擔任義工。（圖／學校護理人員協進會花蓮分會提供）

記者白珈陽／花蓮報導

護理師善待病人、充滿耐心，是世人眼中的白衣天使，本次花蓮0923洪災釀17人死亡、仍有7人失蹤，全台各行各業的「超人」紛紛自告奮勇前往災區馳援，今天（28日）花蓮8所高中、國中、國小的校內護理人員也挺進光復鄉發揮天職，為受災戶送漂白水協助清消，同時以溫柔的語氣宣導衛教，讓災民直呼「天使來凡間撫慰人心。」

中華民國學校護理人員協進會花蓮分會會長朱秋香指出，災害發生後，不少學校的護理師想要到災區盡一份心力，她便統籌花蓮縣內的多所高國中小，包括月眉國小、三民國中、長良國小、玉里高中、國風國中、復興國小、春日國小、太平國小等8所學校的保健室護理人員，準備在今天到光復鄉幫助受災民眾。

朱秋香說，因他們具有醫療背景知識，想到醫護站當志工發揮所長，但詢問相關單位後得知28日醫療部分較不欠缺，他們遂配合花蓮縣府衛生局，挨家挨戶分送漂白水，並宣導災後防疫的重要性，以及漂白水泡製比例、消毒範圍與注意事項。

▲▼ 。（圖／學校護理人員協進會花蓮分會提供）

▲▼ 。（圖／學校護理人員協進會花蓮分會提供）

▲多所學校護理師配合花蓮縣府衛生局，挨家挨戶分送漂白水，並宣導災後防疫的重要性。（圖／學校護理人員協進會花蓮分會提供）

此外，他們也分配人力，在醫療站提供民眾醫護諮詢，並機動性協助。朱秋香指出，今天到場的校內護理人員，都是用掉自己的假期來當義工，就是希望可以幫到更多災民，她說，重建家園不容易，首先需要健康的身體，防疫更不可輕忽，盼大家攜手共渡難關。

有關災後防疫，花蓮縣府表示，在環境清潔消毒部分，國軍持續投入社區環境消毒、廢棄物清理，目前消毒面積為1萬7400平方公尺。縣府也感謝行天宮捐贈消毒水3000瓶（500ml)，目前放置於瑞穗烏槓聚會所，協助環境消毒工作。衛生局也成立安心關懷站，統計至昨日關懷人次有217次（大進國小安心站199人次、瑞穗生命園區安心小站18人次）。



 

