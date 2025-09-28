　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸軍首亮相「TAK」運用過程　建立共同圖像進一步提升救災效能

記者蘇晏男／台北報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀光復鄉嚴重災情，陸軍自24日起在光復糖廠設前進指揮所。陸軍今（28日）表示，本次救災行動期間，救災前進指揮所也運用部隊「覺知應用套件」（TAK），提供各級部隊長即時回饋當前需求，建立救災共同圖像，讓指揮官掌握各救災部隊任務進度，而這也是軍方首次公開亮相TAK運用過程；另為體恤救災官兵辛勞，陸軍特別與國防部福利事業管理處合作，派遣「陸軍點心車」在餐間提供救災官兵免費點心。

▲陸軍官兵把握時效協助災區復原。（圖／陸軍司令部提供）

▲陸軍官兵把握時效協助災區復原。（圖／陸軍司令部提供）

陸軍28日傍晚指出，自災害發生以來，國軍官兵堅定與民眾站在一起，除了全力協助家戶清除大型廢棄物，持續執行工兵重型機具清淤、化兵環境消毒及失蹤人員搜救等任務，分秒必爭，期盼協助災民早日回歸安定生活。

陸軍說，為體恤救災官兵辛勞，陸軍特別與國防部福利事業管理處合作，派遣「陸軍點心車」在餐間提供救災官兵免費點心，每日採定時定點、日夜不間斷方式巡迴配送；同時配合發放補給品時機，由心輔人力針對官兵實施走動式關心與鼓舞，即時為救災官兵補充體力和能量，更傳遞溫暖與關懷，讓官兵保持身心最佳狀態，維持高效率執行救災任務。

▲「陸軍點心車」提供免費點心，為救災官兵即時補充體力和能量。（圖／陸軍司令部提供）

▲「陸軍點心車」提供免費點心，為救災官兵即時補充體力和能量。（圖／陸軍司令部提供）

陸軍也表示，此外，本次救災行動期間，救災前進指揮所也運用部隊覺知應用套件（TAK），提供各級部隊長即時回饋當前需求，建立救災共同圖像，讓指揮官掌握各救災部隊任務進度，以利下達至當決策，進一步提升救災效能。

陸軍強調，捍衛國家安全、守護國人安心都是國軍責無旁貸的職責，而協助災區恢復正常生活更是當前刻不容緩的使命，無論日夜晴雨，國軍將堅守第一線，持續與地方政府並肩協力，用實際行動協助災區民眾共度難關，展現國軍堅定而溫暖的守護力量。

▲陸軍運用TAK手機於圖上標繪災區情形，整合救災資訊，建立救災共同圖像。。（圖／陸軍司令部提供）

▲陸軍運用TAK手機於圖上標繪災區情形，整合救災資訊，建立救災共同圖像。（圖／陸軍司令部提供）

▲陸軍官兵協助災區復原。（圖／陸軍司令部提供）

▲陸軍官兵協助災區復原。（圖／陸軍司令部提供，下同）

▲▼陸軍官兵把握時效協助災區復原。（圖／陸軍司令部提供）

▼官兵把握時間休息，待命投入下一次任務。（圖／陸軍司令部提供）

▼官兵把握時間休息，待命投入下一次任務。（圖／陸軍司令部提供）

▲▼官兵把握時間休息，待命投入下一次任務。（圖／陸軍司令部提供）

陸軍光復鄉花蓮馬太鞍堰塞湖TAK點心車

