光復警報誤響！網紅被拍「推獨輪車逃命」：怎麼拍到這麼狼狽的我

記者閔文昱／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前溢流重創光復鄉，多條街道滿是淤泥，災後重建仍在進行中，地方政府、國軍與民眾、志工全力投入協助。然而今（28）日上午近12時，光復鄉佛祖街再度傳出潰堤警報，現場民眾、媒體及志工紛紛驚慌撤離，而政治網紅八炯也被拍下推著獨輪車狂奔的畫面。

從現場影片可見，當時有人大喊「快跑、水來了！」，指揮的國軍甚至聲嘶力竭催促撤離，眾人一路奔向馬太鞍橋上避難。政治網紅八炯事後在影片下留言幽默自嘲，「怎麼拍到這麼狼狽撤退的我。」他透露這幾天率30人、6輛車進駐災區，協助搬運物資與重建，沒想到遇上驚魂一刻；嘻小瓜也在限時動態中分享驚險畫面，坦言「現場真的嚇壞了」。

▲政治網紅八炯被拍下推著獨輪車緊急撤離。（圖／翻攝自Threads）

對於潰堤傳聞，花蓮縣政府及經濟部水利署第九河川分署緊急澄清，指現場並非堰塞湖潰堤，而是工程單位嘗試將河道水流引向其他區域，導致水勢短暫變化，經研判「不會造成危險」，呼籲民眾勿恐慌。行政院前進協調所也指出，農業部林業及自然保育署持續監測馬太鞍溪河床，並未發現大量湖水下流或崩塌情形，若未來出現異常，將透過CBS警訊及防空警報系統多元發布警報。