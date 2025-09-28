　
政治焦點

將提「光復堰塞湖潰決災後重建條例」　藍黨團：中央忙惡罷釀悲劇

▲▼ 國民黨團召開「花蓮堰塞湖溢流成災 賴卓政府請苦民所苦」記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團日前召開馬太鞍堰塞湖相關記者會。（圖／國民黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

強颱樺加沙的雨勢讓花蓮縣馬太鞍溪上游的堰塞湖溢流，大量泥流沖進光復鄉市區，造成嚴重災情。對此，國民黨立法院黨團今（28日）晚表示，本黨團三長經討論後決議將提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例」。

國民黨團轉述，書記長羅智強強調，黨團將以最快速度草擬「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例」，並同時尊重花蓮縣政府的重建需求，提出最有利於花蓮重建的特別條例，早日完成重建，讓災民重回正常生活。

國民黨團說，花蓮災情天人同悲，國民黨團全力支持任何預算及計劃搶救花蓮，光復鄉百廢待舉，搶通對外交通及物資援助是當務之急，但重建是漫漫長路，其中涉及多個部會橫向協調及溝通；羅智強指出，行政院必須成立「馬太鞍堰塞湖潰堤災後重建專案小組」，定期督導重建進度，才是卓內閣、賴政府苦民所苦該做的事。

國民黨團表示，針對馬太鞍堰塞湖潰堤災難，不只是天災，更是人禍，中央政府怠忽職守，應作為而不作為，二個月前就知道有潰堤的危險，中央政府忙著大惡罷無暇處理，才造成無法挽回的悲劇，行政院應記取教訓，不應一再重蹈覆轍只顧鬥爭在野，不顧民生，這不是人民要的政府，更不是人民要的總統。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

