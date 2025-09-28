　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

警報大響！花蓮縣府稱誤傳　行政院：警報未經通報！也未授權啟動

▲▼光復鄉傳警報聲 。（圖／地方中心翻攝）

▲光復鄉傳警報聲。（圖／地方中心翻攝）

記者陶本和／台北報導

花蓮光復鄉日前因馬太鞍堰塞湖潰壩，洪水重創造成街道滿是淤泥，中央地方、國軍及大量志工投入救援。今（28）日傍晚近5時許，傳出防空警報，但縣府隨即說明是誤傳訊息導致施放防空警報。對此，行政院災害前進協調所晚間表示，農業部林保署持續監測馬太鞍溪河床水位，目前未有大量湖水下流或崩塌情形；下午之警報「未經通報程序，農業部林保署也未授權啟動任何程序」。

今天中午11時50分左右，佛祖街、馬太鞍橋傳出潰堤的消息，在現場的民眾、志工、媒體緊急撤離，並且大喊「快跑」，引發一陣恐慌；隨後，行政院災害前進協調所緊急澄清，強調沒有大量湖水下流或崩塌情形產生。

接著，到了傍晚接近5時許，光復市區空襲警報大響，再次引起群眾恐慌。對此，行政院災害前進協調所晚間表示，農業部林保署持續監測馬太鞍溪河床水位，目前未有大量湖水下流或崩塌情形產生。

行政院災害前進協調所指出，今（28）日上午中央應變中心會議已公佈強化方案，有關馬太鞍溪堰塞湖之警報，將以防空警報（仿海嘯）方式，由農業部林保署啓動發布，消防、警察、村鎮廣播等系統配合，依災救法27丶30條辦理。

前進協調所強調，今（28）日下午光復市區之警報，未經通報程序，農業部林保署也未授權啟動任何程序。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
災民小腿感染「爛成腐肉」　醫師當場開刀清創
台中「重機具超人」到花蓮被放鳥　焦急問：我們怎麼辦？
快訊／海嘯警報響　花蓮警稱「錯誤傳達訊息」將內部懲處
87歲母存「手尾錢」遭泥水掩埋！女兒急尋：她知道會心痛死了
亞錦賽冠軍戰！中華隊對日本　先發打線出爐
快訊／災區再傳防空警報聲！　現場往外急撤：快跑起來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

警報大響！花蓮縣府稱誤傳　行政院：警報未經通報！也未授權啟動

全力支援花蓮光復災區復原工作！　內政部研擬租屋、修繕住宅補貼

館長喊找10萬解放軍救災！他不懂邏輯　諷：救災還是佔領台灣？

不認國民黨主席支持郝龍斌　洪秀柱：我挺謀求兩岸統一的人選

誰放潰堤假消息？　他揭「1巧合」怒點名花蓮縣府：再亂喊會出事

同島一命！陸軍士官長救災逢胞弟百日法會　放棄請假堅守崗位

網傳副總統勘災要災民迴避？　蕭美琴澄清：願傾聽！從沒要求迴避

光復再傳潰堤？　行政院澄清：持續監測！未有大量湖水下流或崩塌

中西牙醫義診助力台南災後復原　綠委盼延續愛心到花蓮

光復災後重建防疫也不鬆懈！陳瑩促公費疫苗擴大對象　1.2萬人受惠

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

警報大響！花蓮縣府稱誤傳　行政院：警報未經通報！也未授權啟動

全力支援花蓮光復災區復原工作！　內政部研擬租屋、修繕住宅補貼

館長喊找10萬解放軍救災！他不懂邏輯　諷：救災還是佔領台灣？

不認國民黨主席支持郝龍斌　洪秀柱：我挺謀求兩岸統一的人選

誰放潰堤假消息？　他揭「1巧合」怒點名花蓮縣府：再亂喊會出事

同島一命！陸軍士官長救災逢胞弟百日法會　放棄請假堅守崗位

網傳副總統勘災要災民迴避？　蕭美琴澄清：願傾聽！從沒要求迴避

光復再傳潰堤？　行政院澄清：持續監測！未有大量湖水下流或崩塌

中西牙醫義診助力台南災後復原　綠委盼延續愛心到花蓮

光復災後重建防疫也不鬆懈！陳瑩促公費疫苗擴大對象　1.2萬人受惠

退追IG傳兄弟情變…吳念軒認打架　「跟宋偉恩睡路邊」私下關係曝

北區國稅局租稅宣導健走　逾2千民眾捐發票同享運動樂活

挑戰韓國人憤怒極限！高市早苗強勢回應領土爭議：不用看韓人臉色

男團Saturday曝花蓮老家災情！　激動告白：台灣人非常有愛

「2025桃園星人秀」參賽激烈　決賽成績揭曉

警報大響！花蓮縣府稱誤傳　行政院：警報未經通報！也未授權啟動

台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」　給出3線索：名字是疊字

初嚐天王山高張力　許賀捷自責牽制出局：真的學到一課

日滑翔傘起飛後「失控撞樹」墜落！乘客重傷　直升機送醫搶救

花蓮寵物禮儀公司助無償善終　志工接力送罹難毛孩最後一程

【救災前線】再添生力軍！800台高壓水槍抵達花蓮光復鄉

政治熱門新聞

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

美麗島民調／民進黨反感度仍逾5成2　過半民眾不信任柯文哲

快訊／行政院：花蓮救災物資暫停募集

誰放潰堤假消息？他揭1巧合　點名縣府：再亂喊會出事

張峻不滿勘災跳過他家　縣府回應「經過沒看到人」

桃園議員自爆被狗仔拍到「跟辣妹約跑」　遭警告收斂一點

美麗島民調／國民黨主席誰適合？　郝龍斌22.2％居冠、鄭麗文12.2％

注意！光復車站設有「救災分配站」　賴清德：謝謝全台鏟子超人

光復再傳潰堤？　行政院澄清：持續監測！未有大量湖水下流或崩塌

快訊／黃曙光堅辭國安會諮委　賴清德幾經慰留無效！請辭獲准

評／花蓮滿城泥　國民黨忙選黨魁玩權力遊戲

張俊雄辭世　蘇貞昌憶當年同為台灣奮鬥

賴清德下令：再增派兵力投入災後復原　中秋節前要完成清淤

國人自駕遊羅馬尼亞遭扣留駕照因「不承認台灣」　外交部回應了

更多熱門

相關新聞

即／光復區海嘯警報誤鳴　花蓮警：內部懲處

即／光復區海嘯警報誤鳴　花蓮警：內部懲處

花蓮光復鄉今（28）日近午佛祖街附近傳潰堤消息，經濟部水利署第九河川分署出面說明是工程單位嘗試在河道引流到其他的地方，但水流太大改變研判不會造成危險。下午5時許再度傳出防空警報，縣府隨即說明是誤傳訊息導致施放防空警報。對此，花蓮縣警察局指出，是在未確認真實情況，錯誤傳達訊息以爲紅色警戒要發布警報，即通報請鳳林分局發布海嘯警報，造成民眾恐慌，此節會內部懲處。

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

87歲母存手尾錢遭埋！女兒急尋：她知道會心痛死了

87歲母存手尾錢遭埋！女兒急尋：她知道會心痛死了

即／海嘯警報又大響！災區民眾快跑急撤

即／海嘯警報又大響！災區民眾快跑急撤

全力支援花蓮受災戶　內政部研擬「3大補貼方案」曝

全力支援花蓮受災戶　內政部研擬「3大補貼方案」曝

關鍵字：

花蓮光復鄉馬太鞍防空警報災害

讀者迴響

熱門新聞

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

光復災民怒吼：官員只會來打卡

「鏟子超人」買不到車票回家！台鐵「1廣播」瞬間淚崩

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

可能有雙颱！　最新預測曝

《中文怪物》狄伯仁爆紅！網曝是「600萬模具廠老闆」

「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

「義煮團白飯車」遭攔阻！他愣：今晚1萬個便當恐沒了

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面