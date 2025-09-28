警報大響！花蓮縣府稱誤傳　行政院：警報未經通報！也未授權啟動

▲光復鄉傳警報聲。（圖／地方中心翻攝）



記者陶本和／台北報導

花蓮光復鄉日前因馬太鞍堰塞湖潰壩，洪水重創造成街道滿是淤泥，中央地方、國軍及大量志工投入救援。今（28）日傍晚近5時許，傳出防空警報，但縣府隨即說明是誤傳訊息導致施放防空警報。對此，行政院災害前進協調所晚間表示，農業部林保署持續監測馬太鞍溪河床水位，目前未有大量湖水下流或崩塌情形；下午之警報「未經通報程序，農業部林保署也未授權啟動任何程序」。

今天中午11時50分左右，佛祖街、馬太鞍橋傳出潰堤的消息，在現場的民眾、志工、媒體緊急撤離，並且大喊「快跑」，引發一陣恐慌；隨後，行政院災害前進協調所緊急澄清，強調沒有大量湖水下流或崩塌情形產生。

接著，到了傍晚接近5時許，光復市區空襲警報大響，再次引起群眾恐慌。對此，行政院災害前進協調所晚間表示，農業部林保署持續監測馬太鞍溪河床水位，目前未有大量湖水下流或崩塌情形產生。

行政院災害前進協調所指出，今（28）日上午中央應變中心會議已公佈強化方案，有關馬太鞍溪堰塞湖之警報，將以防空警報（仿海嘯）方式，由農業部林保署啓動發布，消防、警察、村鎮廣播等系統配合，依災救法27丶30條辦理。

前進協調所強調，今（28）日下午光復市區之警報，未經通報程序，農業部林保署也未授權啟動任何程序。