政治

鏟子超人滿身大汗「口渴卻不敢喝水」　背後原因超暖心

▲▼民進黨組成志工團赴花蓮協助災民家園重建。（圖／翻攝自Facebook／何博文 Ho Po-wen）

▲民進黨組成志工團赴花蓮協助災民家園重建。（圖／翻攝自Facebook／何博文 Ho Po-wen，下同）

記者詹詠淇／台北報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀光復鄉嚴重災情，光復鄉目前正處於災後復原階段，大量志工「鏟子超人」也湧入花蓮協助災民恢復家園。民進黨也持續排班輪值協助花蓮災民，民進黨副秘書長何博文今（28日）分享段暖心故事，有鏟子超人滿身大汗，口渴難耐卻連要瓶水都不好意思，「因為深怕他喝了一瓶水，讓災民少了一瓶」。

何博文今在臉書分享，愛心滿滿，支援不間斷！感謝黨部同仁持續排班輪值協助花蓮災民，今天由賴清德主席辦公室主任周威佑帶領，中央和地方黨公職一方面協助災民整理家園。另方面也直接在光復鄉火車站前設立物資中心，發放工具、食物、礦泉水、清潔用品等物資等，給災民和前往支援的鏟子超人。

何博文指出，有些鏟子超人滿身大汗，口渴難耐，「古意到什麼程度你知道嗎？滿臉不好意思地小聲問，可以給我一瓶水嗎？因為深怕他喝了一瓶水，讓災民少了一瓶。」當然可以！這些物資都是來自十方善心，只要是為了災民，鏟子超人喝足水，一杯八寶粥下肚，才會有能量繼續協助災民、清理災區，加油。

▲▼民進黨組成志工團赴花蓮協助災民家園重建。（圖／翻攝自Facebook／何博文 Ho Po-wen）

民進黨立委吳思瑤則提到，今天是民進黨39歲黨慶，以全黨上下投入花蓮災後重建來取代慶祝活動，比什麼都更有意義！大家都聽過「企業社會責任CSR 」，而近年來教育部全面推動「大學社會責任計劃」，她就是USR的催生者。

吳思瑤指出，「社會責任」的倡議由來已久，為因應新時代挑戰，企業及大學被期待應該在營利與教育本業之外，做出對社會、環境更多元的貢獻。「政黨的本務是拚選舉，政黨也可能實踐社會責任嗎？答案是肯定的。」

吳思瑤說，賴清德就任民進黨主席之初，就提出政黨必須具備及履行「社會責任」，我想是台灣主要政黨的第一人！賴清德拋出「政黨社會責任」時並沒有被特別關注，因為它一點都不「政治」！但卻深深打動了她，因為從政者能具備人道關懷高度者，著實不多。

▲▼民進黨組成志工團赴花蓮協助災民家園重建。（圖／翻攝自Facebook／何博文 Ho Po-wen）

吳思瑤表示，民進黨這段時間以來，動員全黨實質投入各地的災後救援重建，不是打高空式的呼籲喊話，而是捲起袖子即知即行。實踐社會責任，民進黨是認真的。她曾經聽幾位年輕黨工的分享，這些救災的經驗，讓他們重新領悟到這就是民進黨的「草根精神」，這更是從政的意義！

吳思瑤指出，「哪裡有需要，民進黨就在哪裡」，而不是「哪裡有選票，民進黨就去哪裡」！她很驕傲這是她所服務的政黨，更光榮有這樣的政黨服務台灣。

▲▼民進黨組成志工團赴花蓮協助災民家園重建。（圖／翻攝自Facebook／何博文 Ho Po-wen）

09/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

2比基尼正妹衝浪　遭離岸流沖走體力不支
光復警報誤響！八炯被拍「推獨輪車逃命」
快訊／戴資穎重返球場！　比賽畫面曝光
孫生踢館遭蹦闆狠噴！意外爆「私下酒店對話」

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

美麗島民調／民進黨反感度仍逾5成2　過半民眾不信任柯文哲

誰放潰堤假消息？他揭1巧合　點名縣府：再亂喊會出事

快訊／行政院：花蓮救災物資暫停募集

張峻不滿勘災跳過他家　縣府回應「經過沒看到人」

桃園議員自爆被狗仔拍到「跟辣妹約跑」　遭警告收斂一點

美麗島民調／國民黨主席誰適合？　郝龍斌22.2％居冠、鄭麗文12.2％

注意！光復車站設有「救災分配站」　賴清德：謝謝全台鏟子超人

光復再傳潰堤？　行政院澄清：持續監測！未有大量湖水下流或崩塌

快訊／黃曙光堅辭國安會諮委　賴清德幾經慰留無效！請辭獲准

評／花蓮滿城泥　國民黨忙選黨魁玩權力遊戲

張俊雄辭世　蘇貞昌憶當年同為台灣奮鬥

鏟子超人口渴卻不敢喝水　背後原因超暖心

賴清德下令：再增派兵力投入災後復原　中秋節前要完成清淤

何博文鏟子超人花蓮光復堰塞湖志工吳思瑤

