鏟子超人滿身大汗「口渴卻不敢喝水」　背後原因超暖心

▲民進黨組成志工團赴花蓮協助災民家園重建。（圖／翻攝自Facebook／何博文 Ho Po-wen，下同）

記者詹詠淇／台北報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀光復鄉嚴重災情，光復鄉目前正處於災後復原階段，大量志工「鏟子超人」也湧入花蓮協助災民恢復家園。民進黨也持續排班輪值協助花蓮災民，民進黨副秘書長何博文今（28日）分享段暖心故事，有鏟子超人滿身大汗，口渴難耐卻連要瓶水都不好意思，「因為深怕他喝了一瓶水，讓災民少了一瓶」。

何博文今在臉書分享，愛心滿滿，支援不間斷！感謝黨部同仁持續排班輪值協助花蓮災民，今天由賴清德主席辦公室主任周威佑帶領，中央和地方黨公職一方面協助災民整理家園。另方面也直接在光復鄉火車站前設立物資中心，發放工具、食物、礦泉水、清潔用品等物資等，給災民和前往支援的鏟子超人。

何博文指出，有些鏟子超人滿身大汗，口渴難耐，「古意到什麼程度你知道嗎？滿臉不好意思地小聲問，可以給我一瓶水嗎？因為深怕他喝了一瓶水，讓災民少了一瓶。」當然可以！這些物資都是來自十方善心，只要是為了災民，鏟子超人喝足水，一杯八寶粥下肚，才會有能量繼續協助災民、清理災區，加油。

民進黨立委吳思瑤則提到，今天是民進黨39歲黨慶，以全黨上下投入花蓮災後重建來取代慶祝活動，比什麼都更有意義！大家都聽過「企業社會責任CSR 」，而近年來教育部全面推動「大學社會責任計劃」，她就是USR的催生者。

吳思瑤指出，「社會責任」的倡議由來已久，為因應新時代挑戰，企業及大學被期待應該在營利與教育本業之外，做出對社會、環境更多元的貢獻。「政黨的本務是拚選舉，政黨也可能實踐社會責任嗎？答案是肯定的。」

吳思瑤說，賴清德就任民進黨主席之初，就提出政黨必須具備及履行「社會責任」，我想是台灣主要政黨的第一人！賴清德拋出「政黨社會責任」時並沒有被特別關注，因為它一點都不「政治」！但卻深深打動了她，因為從政者能具備人道關懷高度者，著實不多。

吳思瑤表示，民進黨這段時間以來，動員全黨實質投入各地的災後救援重建，不是打高空式的呼籲喊話，而是捲起袖子即知即行。實踐社會責任，民進黨是認真的。她曾經聽幾位年輕黨工的分享，這些救災的經驗，讓他們重新領悟到這就是民進黨的「草根精神」，這更是從政的意義！

吳思瑤指出，「哪裡有需要，民進黨就在哪裡」，而不是「哪裡有選票，民進黨就去哪裡」！她很驕傲這是她所服務的政黨，更光榮有這樣的政黨服務台灣。