200人目擊！加州夜空驚現「神秘火球」　真相是馬斯克衛星墜毀

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州與內華達州上空日前出現神秘火球，美國流星協會（American Meteor Society）接獲逾200起民眾目擊通報後證實，這並非流星雨現象，而是億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX公司的星鏈（Starlink）衛星重返大氣層燃燒所致。

UPI報導，當地時間25日晚間約7時50分，從舊金山到內華達州雷諾（Reno）一帶，許多民眾同時目睹天空中出現緩慢移動的發光物體，隨後分散成多個碎片墜落。目擊者拍攝的影片顯示，該物體在下降過程中持續解體，留下明亮軌跡。

追蹤衛星動向的非營利組織Aerospace Corp證實，當晚確實有多顆星鏈衛星預計重返大氣層。另據CBC報導，加拿大薩克其萬省薩克屯（Saskatoon）23日也出現類似景象，同樣被確認為星鏈衛星墜落事件。

加拿大雷吉那大學天文學教授勞勒（Samantha Lawler）說明，目前星鏈衛星群有逾8000顆衛星在軌道上運行，每顆體積相當於福特F-150皮卡車大小。這些衛星壽命僅5年，到期後會自然墜落地球，多數會在大氣層中完全燃燒殆盡。

不過勞勒也提醒，偶爾仍有衛星殘骸墜落地面，2024年薩克其萬省農民就曾在農地發現SpaceX火箭碎片，呼籲民眾若發現可疑太空殘骸應通報當局，將有助於研究大型衛星群處理方式。