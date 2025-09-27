馬斯克曾登「淫魔富商」戀童島？　檔案內容曝光

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國會眾議院監督委員會近日公布一批與已故性犯罪者「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的文件，世界首富馬斯克（Elon Musk）的名字赫然在列，引發外界關注。文件指出，2014年12月6日，馬斯克可能曾受邀前往艾普斯坦被稱作「戀童島」的私人島嶼「小聖詹姆斯島」（Little St James）。

根據《天空新聞》報導，這份看似是艾普斯坦的日程表中，清楚寫著「提醒：馬斯克12月6日要到島上（這還會發生嗎？）」。值得注意的是，當時艾普斯坦已經因性犯罪遭登錄為性侵犯達6年之久。

消息曝光後，馬斯克迅速在社群平台X上做出回應，僅簡短寫下「這是假的」，否認曾與艾普斯坦有此行動，但並未進一步解釋細節。

事實上，馬斯克過去也曾在今年6月聲稱，美國總統川普（Donald Trump）的名字出現在與艾普斯坦相關的檔案中，甚至指控川普政府刻意隱匿兩人之間的關係。不過，他當時並未提出任何證據，隨後也刪除了相關貼文。

《天空新聞》已就此事向馬斯克尋求回應。

這批檔案除了馬斯克外，還包含安德魯王子（Prince Andrew）、微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、PayPal創辦人彼得泰爾（Peter Thiel）等知名人士的名字。受害者名單則全數被遮蔽，國會方面表示，經過刪減後還會持續公布更多資料。

艾普斯坦在2019年於紐約曼哈頓聯邦監獄的牢房內身亡，當時正等待與性交易有關的審判，官方裁定死因為自殺。