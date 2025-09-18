地球旁偷偷跟了60年　發現一顆「隱身」準衛星像迷你月亮

▲地球旁有一顆「隱身」60年的準衛星 。（示意圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

地球有新一顆夥伴！科學家最新發現，有一顆「2025 PN7」新的地球「準衛星」自20世紀60年代以來就一直跟隨著地球，但它不是繞著地球運行，而是太陽，軌道與地球相似，一直「隱身」在地球附近，直到今年才被觀測到。

夏威夷哈雷阿卡拉火山的「泛星計畫」天文台發現於8月29日拍攝到這顆小行星，回溯資料發現，它已在地球軌道附近徘徊數十年。科學家認為，因其體積小且亮度低，只有在靠近地球時才可能被偵測到，因此直到今年才被觀測到。

科學家將這顆小行星編號為2025 PN7。它屬於近地小行星，繞太陽運行一圈需一年，軌道與地球相似，因此被歸類為「準衛星」。與短期繞地球的「迷你月亮」不同，準衛星並不真正環繞地球，而是保持接近。

觀測顯示，2025 PN7 最接近地球時約29.9萬公里，與月球平均距離相當（約38.4萬公里）。初步估計直徑約可能小至19公尺，是目前已知6顆運行在類地軌道上、最小的準衛星。

研究指出，2025 PN7 的軌道會在地球近圓形軌道與「馬蹄形軌道」之間切換，預計還會在類地軌道停留約60年，之後再被太陽引力帶回馬蹄形軌道。儘管它看起來似乎在繞地球轉，實際上未受地球引力束縛。

科學家推測，2025 PN7屬於特殊的天體，可能源自「阿周那小行星族群」（Arjunas），這些小天體的軌道與地球相似。有研究也認為它甚至可能是月球碎片，但仍需更多資料確認。雖然準衛星可接近地球，但並不構成撞擊威脅。