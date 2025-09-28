挺加薩「簽證遭秒撤」　哥倫比亞總統怒轟：美國違反國際法

▲哥倫比亞總統裴卓（白衣者）走上紐約街頭加入一場聲援巴勒斯坦的示威活動。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）27日痛批美國撤銷其簽證的決定，直指華府因為他公開譴責以色列在加薩（Gaza）的軍事行動，而違反了國際法。

根據《中央社》報導，裴卓前一天曾現身紐約街頭，參加一場聲援巴勒斯坦的示威活動，並呼籲美軍士兵不要服從總統川普（Donald Trump）的命令。隨後，美方便宣布撤銷他的簽證。

▲哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）。（圖／達志影像／美聯社）



裴卓在社群平台上直言，我已不再擁有前往美國的簽證。我不在乎。我不需要簽證……因為我不僅是哥倫比亞公民，也是歐洲公民，我真心認為自己是世界上自由之人。」他並補充，「因為譴責種族滅絕而撤銷簽證，顯示美國已不再尊重國際法。」

《路透》報導指出，裴卓並非首位遭到美國撤銷簽證的哥倫比亞領導人。早在1996年，時任總統桑柏（Ernesto Samper）就因涉及卡利（Cali）販毒集團資助競選的醜聞，被美方撤銷簽證。

此次裴卓赴美原是為了出席聯合國大會，他在紐約聯合國總部外更公開呼籲：「我請求所有美國陸軍士兵不要把槍口對準人民。請違抗川普的命令，遵從人性的呼喚！」

事實上，他在本月23日的聯大演說中，就已嚴厲批評川普是加薩走廊「種族滅絕的共犯」，同時要求針對美國在加勒比海以飛彈攻擊疑似運毒船的行動，啟動刑事訴訟程序。