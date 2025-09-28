川普18歲孫女自創服飾品牌「白宮拍廣告」　挨轟：公器私用

▲凱伊在白宮拍攝自家服飾的形象照（左圖），隔天跟著爺爺川普搭空軍一號去看高爾夫球賽（右圖）。（翻攝kaitrumpgolfer IG）

美國總統川普（Donald Trump）的18歲孫女凱伊（Kai Trump）是網紅也是高爾夫球健將。近日宣佈推出個人服飾品牌「KT」，在白宮草坪拍攝宣傳照，被大批網友質疑「公器私用」。

綜合外媒報導，凱伊25日在IG宣布推出服飾品牌「KT」，主打簡約設計的圓領長袖運動衫，售價約130美元（約新台幣3965元），她在白宮草坪、長廊上拍攝宣傳照，可見衣服上印有「KT」標誌，強調高品質與日常舒適感，定位為生活風格產品，而非單純的周邊商品。

隔天（26日），凱伊又穿著自家品牌的衣服，陪同總統爺爺搭乘空軍一號，到紐約貝斯佩奇黑球場觀看第45屆萊德盃高球賽（Ryder cup）。祖孫倆都出了名很愛打高爾夫球。

品牌網站 kaitrump.shop上線後，首批產品隨即售罄。不過，不少人批評凱伊藉白宮資源做私人行銷，在她的IG留言：「這不是違法的嗎」「白宮不應被用來謀取私利」「衣服是哪裡製造的？我敢打賭不是美國」，質疑是否涉及不當利用公共資源。

凱伊是川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）和前妻凡妮莎（Vanessa Trump）的長女，目前就讀佛州棕櫚灘的班傑明學校（The Benjamin School），是高球校隊主將，已承諾2026年加入邁阿密大學女子高球隊。

今年2月，凱伊與高爾夫大廠TaylorMade簽下代言合約，NIL（姓名、形象與肖像權）估值超過120萬美元（約新台幣3657萬元），是高中女子高爾夫身價最高的選手之一。7月，她又與能量飲料品牌Accelerater Active Energy簽約，與體操明星利維鄧恩（Livvy Dunne）、「泰勒絲未婚夫」NFL球星特拉維斯凱爾西（Travis Kelce）並肩成為代言人。

多家外媒估算，凱伊在2025年的個人淨資產已達2100萬美元（約新台幣6.4億元），其中1600萬（約新台幣4.87億）來自家族信託基金，其餘則來自代言、社群合作與模特兒合約。她在TikTok擁有332萬粉絲、IG有206萬追蹤者，帶來可觀廣告收入。若「KT」品牌成功，預計將為她再創數百萬美元進帳，延續川普家的商業帝國模式。



