國際 國際焦點 北美要聞

川普下令派兵進駐波特蘭！　授權必要時「動用全部武力」

▲▼移民暨海關執法局（ICE）探員9月1日在波特蘭的ICE拘留設施外，衝向抗議川普（Donald Trump）政府移民政策的民眾。（圖／路透）

▲ICE執法人員9月1日在波特蘭的ICE拘留設施外，衝向抗議川普政府移民政策的民眾。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再度拋出強硬舉措，宣布授權美軍進駐奧勒岡州最大城市波特蘭（Portland），並加強保護移民暨海關執法局（ICE）設施，理由是防範「反法西斯運動」（Antifa）及其他國內恐怖分子襲擊。此舉立即引發地方政府與民主黨人士的強烈反彈。

川普強調「必要時全力出擊」

根據《路透社》報導，川普27日透過社群媒體發文指出，應國土安全部長諾姆（Kristi Noem）的要求，他已指示國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）動員「一切必要兵力」前往波特蘭，保護這座「被戰火蹂躪的城市」及遭受攻擊的ICE設施。川普更表明，若有需要，他授權軍方「全力動用武力」（Full Force）。

不過，川普並未具體解釋「全力」是否包含致命手段，也未說明部署方式。美聯社指出，白宮與國防部對相關細節均未回應，是否會派遣國民兵、現役軍人，或混合部隊仍不明朗。

▲▼移民暨海關執法局（ICE）探員9月1日在波特蘭的ICE拘留設施外，衝向抗議川普（Donald Trump）政府移民政策的民眾。（圖／路透）

▲ICE執法人員9月1日在波特蘭的ICE拘留設施外戒備。（圖／路透）

國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）僅回應，「我們隨時準備在總統的指令下，支援國土安全部於波特蘭的行動。」國土安全部發言人麥克勞克林（Tricia McLaughlin）則在《福斯新聞》受訪時強調，ICE探員需要保護，並直言「這個政府不是在玩遊戲」。

地方政府怒批「無需派兵」

川普的貼文讓地方官員錯愕，波特蘭市長威爾森（Keith Wilson）表示，「波特蘭或任何美國城市需要的軍隊數量是零。除非總統打算自己製造暴力，否則他在這裡不會找到混亂。」

民主黨籍奧勒岡州州長柯特克（Tina Kotek）也在記者會上強調，州內沒有叛亂或國安威脅，更不需要軍隊介入。她透露已與川普及諾姆溝通，並表示會持續傳達反對立場，「我希望總統願意重新考慮這項部署。」

▲▼群眾聚集在波特蘭一處移民暨海關執法局（ICE）拘留設施前，抗議川普移民政策。（圖／路透）

▲群眾聚集在波特蘭一處ICE拘留設施前，抗議川普移民政策。（圖／路透）

同樣來自奧勒岡的民主黨籍聯邦參議員懷登（Ron Wyden）則在社群平台X發文，批評川普可能正重演2020年的老招，透過派兵進駐波特蘭來「挑起衝突與暴力」。

波特蘭治安數據「與川普說法相反」

事實上，根據「大城市警察局長協會」（Major Cities Chiefs Association）的數據，波特蘭2025年前半年暴力犯罪明顯下降，兇殺案數量比去年同期減少51%。今年上半年波特蘭發生17起兇殺案，遠低於人口規模相近的肯塔基州路易維爾（Louisville，56起）與田納西州孟菲斯（Memphis，124起）。

▲▼群眾聚集在波特蘭一處移民暨海關執法局（ICE）拘留設施前，抗議川普移民政策。（圖／路透）

▲群眾聚集在波特蘭一處ICE拘留設施前，抗議川普移民政策。（圖／路透）

儘管如此，川普在近日仍指控「瘋子們」企圖縱火燒毀波特蘭建築，並將矛頭指向安提法，稱他們是「專業煽動者與無政府主義者」，但始終未提出具體證據。

移民議題再引爆爭議

川普政府持續在全美推動移民突襲行動，並加強驅逐無證移民。近期德州達拉斯（Dallas）一處ICE設施遭槍擊，造成1名收容者死亡、2人重傷，更加深外界對川普移民強硬政策的緊張氣氛。芝加哥郊區布洛德維尤（Broadview）的收容中心上週也爆發抗議，ICE甚至動用催淚瓦斯與非致命子彈驅散群眾。

波特蘭警察局長戴伊（Bob Day）指出，市內西南區的ICE設施近期已增加聯邦執法人員戒備，以應對日益升高的抗議行動。

延續具爭議的派兵舉措

川普過去已數度動用國民兵，今年6月曾派兵到加州洛杉磯（Los Angeles）街頭鎮暴，8月則在華盛頓特區（Washington D.C.）部署國民兵，他當時強調此舉是為了「重建法治、秩序與公共安全」。這次再度把矛頭指向波特蘭，被外界解讀為進一步升高與民主黨主政城市的對立。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

