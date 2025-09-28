　
國際

人工智慧大躍進！奧特曼預測：未來約「4成工作」會慘遭AI取代

▲▼OpenAI執行長奧特曼認為，不久後的將來約4成工作從日常消失。（圖／路透）

▲OpenAI執行長奧特曼認為，不久後的將來約4成工作從日常消失。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）日前接受訪談時表示，人工智慧（AI）在不久的將來可能取代經濟中約40％的工作任務，他建議未來世代應培養「懂得學習、適應變化及理解他人需求」的能力，以確保工作不被AI輕易取代。奧特曼指出，AI快速進步將會帶來新工作，同時也會讓舊工作消失。

奧特曼在訪談中強調，與其關注「工作數量的消失」，不如關注每份工作的「任務比例」將被AI取代。他表示，「我可以很容易想像，一個世界中，當今日常生活中30％到40％在經濟上的任務，在不久的將來可以由AI完成。」

他認為，AI將成為人類的強大工具，但仍需人類運用洞察力、創造力與巧思，才能充分發揮AI的價值。

他進一步解釋，AI不僅可能改變現有工作的性質，也會催生全新職業。他指出，歷史上工作型態每隔75年就會有一半改變，許多今天的工作在過去難以想像，但已成為日常。他認為，AI將加速這種轉變，而人類必須掌握與AI共存的技能，才能在未來的勞動市場中保持競爭力。

對於子女教育，奧特曼建議應著重「元技能」（meta-skill）培養，包括懂得學習、適應快速變化及對環境保持韌性，認為即便AI取代部分任務，但人類在創意、情感互動與價值判斷上仍不可或缺。他表示，「學會了解人們的需求、打造有用的產品和服務，並與世界互動，這些能力將比單純掌握某項工作技能更重要。」

奧特曼也談及超級智慧的發展，他認為GPT-5已在許多方面超越人類，但仍無法完成部分人類容易做到的工作。他預測，到2030年前，如果AI未出現能完成人類無法完成的高度任務，他會感到驚訝；而AI在未來幾年可能在科學研究等領域實現突破，使「超級智慧」成為可被定義的現實。

對於AI與人類的關係，奧特曼表示，他希望AGI（人工通用智慧）能夠像慈愛的父母般對待人類，強調AI必須與人類價值觀對齊，以免造成不可預期的後果。他也回應批評指出，OpenAI雖兼具非營利與商業模式，但仍致力於安全、廣泛造福人類的AI應用。

AI人工智慧奧特曼Sam Altman

