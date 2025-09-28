川普硬槓125年憲法慣例　上訴最高法院「取消出生公民權」

▲川普向最高法院提出上訴，要求維持其出生公民權行政命令的效力。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）政府向最高法院（Supreme Court）提出上訴，要求維持其出生公民權行政命令的效力。根據命令規定，父母若是在美國非法居留或只是暫時停留，他們的孩子將不再自動取得美國國籍。

根據《美聯社》27日取得的上訴文件，最高法院已正式啟動審理程序。若大法官決定受理，最快可能在明年夏季對此做出憲法合憲性裁決。不過，目前下級法院已全面阻止該命令生效，而川普政府並未要求最高法院在裁決前先讓政策落實。

司法部的聲請書指出，這份行政命令已送交相關律師，但尚未列入最高法院案卷，是否受理可能要等數月，真正的口頭辯論時間則預估落在冬末或明年初春。

美國總檢察長索爾（D. John Sauer）在聲請書中強調，下級法院的判決推翻了一項對政府邊境安全極其重要的政策，並在沒有合法依據的情況下，讓數十萬名不符合資格的人獲得美國公民身份。

▲根據長期以來的規則，凡在美國出生者均自動獲得公民身份，即使父母是非法移民。（圖／達志影像／美聯社）



然而，美國公民自由聯盟（ACLU）律師沃夫西（Cody Wofsy）則痛批，川普的行政命令明顯違憲，「這道命令就是非法的，無論政府如何操作，都不會改變這個事實。我們會持續確保沒有任何孩子會因這項殘酷又無理的命令而失去公民身份。」

川普於今年1月重返白宮首日簽署該行政命令，顛覆了憲法第14修正案（14th Amendment）長達125年的既有解釋。修正案明文規定，凡在美國出生者自動成為公民，僅有極少數例外，例如外國外交官子女或外國佔領軍後代。

儘管最高法院在6月底限制了全國性禁制令的適用範圍，但並未排除其他具有全國效力的司法手段，例如集體訴訟。當時大法官並未裁定出生公民權命令是否合憲。不過，所有下級法院審理過的案件都認定該命令違反，或極可能違反第14修正案，而這項修正案最初就是為保障黑人（包含前奴隸）公民權而設立。

川普政府目前上訴的案件包含兩起。第9巡迴上訴法院7月裁定，各州提告需要全國性禁令，避免出生公民權在部分州生效、部分州無效造成混亂。同月，新罕布夏州一名聯邦法官也在一宗集體訴訟中，阻止該命令對所有受影響的孩童生效。

根據長期以來的規則，凡在美國出生者均自動獲得公民身份，即使父母是非法移民。這項原則在南北戰爭後即被確立，寫入第14修正案的第一句話。而川普政府則主張，非公民所生的孩子並未「受美國司法管轄」（subject to the jurisdiction of the United States），因此不應取得國籍。