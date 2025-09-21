帶導盲犬淋雨爬泰山　陸視障人士被罵爆

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸兩名視障者日前在下雨的夜晚帶著導盲犬爬泰山，還未讓導盲犬穿著雨衣，被質疑不當使用導盲犬及虐待動物。事件曝光後，導盲犬培訓基地已決定暫停該隻導盲犬的使用，將導盲犬接回。

當事的導盲犬名為「芬迪」，從目擊者拍攝的影片中可以看見，兩位視障登山者在雨夜身著橙色雨衣，背著行李爬山，而芬迪沒穿雨衣，淋雨為兩人引路。其中一段影片也顯示，芬迪把台階認成障礙物，用身子擋住主人，卻遭到主人用導盲杖敲打，示意向旁邊移動。

相關影片在網路上引起許多關注，不少網友都質疑兩名視障者不當使用導盲犬，涉及虐待動物。

▼王營營帶著導盲犬爬泰山，引起不少遊客關注。（圖／翻攝微博）



芬迪所屬的大連導盲犬培訓基地18日發出聲明，決定暫停導盲犬芬迪的使用，並稱將派專人專車將芬迪接回基地。

對於質疑，當事的其中一位視障者王營營受訪時表示，戶外出行對她來說有著特別的意義，雖然她是視障人士，但也渴望去外面的世界看看，不想一輩子圍著按摩床轉，「我也希望芬迪能在陪伴我的過程中，去外面活動活動。」

王營營還說，這次去爬泰山，是她第一次帶芬迪遠行，為了爬山，特意背了個20公斤重的登山包，裡面除了自己用的野餐墊、充氣墊、睡袋，還裝了很多芬迪的東西，包含專用睡袋、免洗液，還有折疊水盆，專門擦身體的吸水毛巾和擦爪子的小毛巾，也帶了零食和肉乾，「我還把一塊能讓芬迪隨時趴下休息的防潮墊捆好，掛在登山包外面。」

網路上也有一個名為「導盲犬芬迪」的帳號，其主頁資訊顯示，芬迪是一隻奶白色的雌性拉布拉多，目前在北京從事相關工作。今年5月，該帳號曾發出影片稱，該視障人士和導盲犬芬迪一起來爬北京八達嶺長城，並提到「不夠挑戰」，隨後就一口氣又接著爬到了北12樓，並在文案中表示期待有一天會一起爬到泰山頂上。