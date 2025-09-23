　
生活

樺加沙「超強結界」班機全閃開！這架一枝獨秀　網朝聖驚呆

▲班機飛行路徑與暴風圈重疊。（圖／翻攝自IG／Flightradar24）

▲BR261班機飛行路徑與暴風圈重疊。（圖／翻攝自IG／Flightradar24）

記者周亭瑋／綜合報導

強颱樺加沙從台灣南部巴士海峽穿越，雖然陸上警報解除，仍持續影響台灣，從昨日到周三，國內線及國際線航班也有異動。就有網友昨日發現，幾乎所有航班都繞道而行，只有長榮BR277一枝獨秀，而大票網友也圍觀笑回，「隧道洗機」、「拜託，他長榮大哥欸」。

一名網友昨日在臉書社團「高雄機場航空器資訊交流」，曬出航班追蹤應用程式「Flightradar24」的截圖，驚呼「大家都閃開強烈颱風，只有他穿越，是去做氣象觀測嗎？」

▲班機飛行路徑與暴風圈重疊。（圖／翻攝自IG／Flightradar24）

▲BR277真的一枝獨秀。（圖／翻攝自臉書／高雄機場航空器資訊交流）

畫面掀起熱烈回響，網友們紛紛回應，「有時候直接飛過去還比較不晃，選我正解」、「高度不同吧」、「我也曾經飛在颱風上方」、「根本把颱風當逗貓棒」、「機長的心理素質和水平很可以」、「有啦！人家有閃啦」。

有趣的是，連「Flightradar24」官方IG帳號，也特別截圖分享，只見所有班機通通繞路，只有另一架長榮BR261與暴風圈重疊，粉專更開玩笑說，「長榮這航班正好在觀察超級颱風樺加沙。」

每日新聞精選

