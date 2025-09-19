高山症發作！澳洲25歲女爬塔山步道呼吸困難　警消急救援畫面曝

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

澳洲籍登山客DAISY阿里山塔山步道時高山症發作，警消獲報急救援，經醫師檢測後該澳洲籍登山客並無大礙，隨即在友人陪同下返回住宿飯店休息。

▲澳洲青年登塔山高山症發作，阿里山警消急救援 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

警方指出，竹崎分局阿里山聯合所於9月17日13時30分許，接獲澳洲籍登山客DAISY報警請求協助，表示在阿里山塔山步道出現頭暈、嘔吐及缺氧情形。警方接獲報案後，立即由外事員警協助確認位置，並通知阿里山消防分隊前往救護，及協請林鐵文資處阿里山監工區派遣板車支援接駁。

救援小組於14時42分許抵達現場，發現該名女性登山客MATHILDA（25歲）臉色蒼白，但仍可自行行走，研判應為高山症反應。搜救人員隨即以板車將該名患者接駁至一般道路，隨即由救護車轉送就醫治療。所幸經醫師檢測後該澳洲籍登山客並無大礙，隨即在友人陪同下返回住宿飯店休息。

18日MATHILDA等一行6人要搭乘高鐵返回台北前，特地至竹崎分局感謝警消迅速救援，並對警察的救援效率及服務態度感佩不已。分局長特別準備蘋果送給這群來自澳大利亞的年輕朋友，祝福他們在台灣的旅程「一路平安」，另贈送阿里山咖啡和高山茶當伴手禮，讓他們驚喜不已，感受到台灣滿滿的人情味。

竹崎分局長表示，為民服務工作是警察的核心工作之一，警消同仁善盡本分執行山難搜救，也成功做了一次國民外交。另外也藉此呼籲，阿里山地區的步道高海拔均在2000公尺以上，易有高山症發生，建議登山遊客於山區活動時務必注意自身健康狀況與氣候變化，並結伴同行、攜帶必要通訊及救援設備，以降低突發狀況風險。