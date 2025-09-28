打賭扛4袋水泥！　「200公斤壓頂」男當場脊椎受損慘死

▲ 格本加試圖扛起4袋水泥，未料打賭竟賠上性命。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名年輕男子格本加（Gbenga）因和朋友打賭，挑戰一口氣扛起4袋水泥，總重達200公斤，未料成功舉起後幾秒鐘便倒地不起，最終不幸身亡。

根據GistReel報導，這起悲劇發生於20日，當時格本加和朋友們挑戰搬運多袋水泥，勝利者可獲得對方的手機作為獎品。但每袋水泥重達50公斤，4袋總重量幾乎是成年男性體重的近3倍。

網路流傳的影片顯示，格本加在友人起鬨下接受挑戰，雖一度成功將水泥袋舉起，下秒卻整個人對折、跪坐在地。據報他的脊椎和神經系統都因無法承受巨大壓力而受損，導致無法移動或清楚說話。

眾人見他倒地忍不住訕笑，後來察覺情況不對，趕緊嘗試搶救。有人朝他潑水，有人試圖將他扶起，但他已全身癱軟無力，毫無反應，24日宣告不治，震驚當地社區，令家屬悲痛不已。