賣房的錢遭兒子私吞！他得手後人間蒸發　老婦被拋棄超絕望

▲婦人變賣房產要和兒子生活，兒子卻在拿到賣房的錢之後消失，讓她無家可歸。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡社工與律師指出，他們見過長者遭親人經濟虐待的案例。一名老婦變賣房產要與獨子一起生活，兒子承諾照料，但卻在私吞賣房的錢之後人間蒸發，讓她頓時無家可歸，還有一名70多歲女子因行動不便把提款卡交給兒子請他幫忙領錢，卻發現兒子未經同意擅自領走戶頭內的錢，讓她變得幾乎身無分文。

新加坡海峽時報報導，這類經濟虐待事件包括成年子女強迫父母變現資產謀利，或是在父母不知情下從其帳戶取款等，在某些情況下甚至會訴諸暴力。根據社工與律師觀察，做出經濟虐待行為者大多是長者子女，配偶、孫輩、手足或其他親屬也可能是加害者，但受害者多半選擇隱忍不說。

一名70多歲的婦人把房產賣掉要和兒子一起生活，因為唯一的兒子承諾照顧她，沒想到兒子拿走賣房的錢之後就消失找不到人，讓她身無分文、無家可歸，也感到相當絕望，因為她是被信任的兒子拋棄。

律師Chong Yue-En更說，許多長者直到發現身上的積蓄沒了才找人傾訴，但有時施虐者本身就是受害者的主要照顧者，「他們害怕失去這段關係，擔心沒人會再照顧他們」。也有社工透露，許多人不願意站出來舉報，原因包括羞恥感、愧疚感或擔憂子女惹上法律方面的麻煩。更有長者曾說，「我寧願死在孩子的手裡，也不願向警方舉報他」。

新加坡機構Care Corner Singapore家庭社區服務部副主任Martin Chok指出，部分父母會試圖把類似經濟虐待行為視為常態，就像他們必須養活孩子一樣。

「我認為沒有父母會想對子女提告」，律師Low Seow Ling稱，大多數長者未對子女採取法律行動，其中一大難題是要證明子女是在未經授權的狀態下把錢拿走，特別是他們持有提款卡或擁有聯名帳戶的時候。有子女認為，既然自己有照顧父母，就理應獲得父母的錢，或者認為反正父母過世後他們也會繼承這筆錢。

對此，新加坡社會及家庭發展部（MSF）發言人表示，目前正與合作夥伴進行相關研究，銀行職員等第一線專業人員會接受相關培訓識別潛在的經濟虐待。報導稱，嚴重案例可能面臨民事訴訟或刑事責任。