國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

賣房的錢遭兒子私吞！他得手後人間蒸發　老婦被拋棄超絕望

▲▼買房,房屋,房子,租屋,看房。（圖／CFP）

▲婦人變賣房產要和兒子生活，兒子卻在拿到賣房的錢之後消失，讓她無家可歸。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡社工與律師指出，他們見過長者遭親人經濟虐待的案例。一名老婦變賣房產要與獨子一起生活，兒子承諾照料，但卻在私吞賣房的錢之後人間蒸發，讓她頓時無家可歸，還有一名70多歲女子因行動不便把提款卡交給兒子請他幫忙領錢，卻發現兒子未經同意擅自領走戶頭內的錢，讓她變得幾乎身無分文。

新加坡海峽時報報導，這類經濟虐待事件包括成年子女強迫父母變現資產謀利，或是在父母不知情下從其帳戶取款等，在某些情況下甚至會訴諸暴力。根據社工與律師觀察，做出經濟虐待行為者大多是長者子女，配偶、孫輩、手足或其他親屬也可能是加害者，但受害者多半選擇隱忍不說。

一名70多歲的婦人把房產賣掉要和兒子一起生活，因為唯一的兒子承諾照顧她，沒想到兒子拿走賣房的錢之後就消失找不到人，讓她身無分文、無家可歸，也感到相當絕望，因為她是被信任的兒子拋棄。

律師Chong Yue-En更說，許多長者直到發現身上的積蓄沒了才找人傾訴，但有時施虐者本身就是受害者的主要照顧者，「他們害怕失去這段關係，擔心沒人會再照顧他們」。也有社工透露，許多人不願意站出來舉報，原因包括羞恥感、愧疚感或擔憂子女惹上法律方面的麻煩。更有長者曾說，「我寧願死在孩子的手裡，也不願向警方舉報他」。

新加坡機構Care Corner Singapore家庭社區服務部副主任Martin Chok指出，部分父母會試圖把類似經濟虐待行為視為常態，就像他們必須養活孩子一樣。

「我認為沒有父母會想對子女提告」，律師Low Seow Ling稱，大多數長者未對子女採取法律行動，其中一大難題是要證明子女是在未經授權的狀態下把錢拿走，特別是他們持有提款卡或擁有聯名帳戶的時候。有子女認為，既然自己有照顧父母，就理應獲得父母的錢，或者認為反正父母過世後他們也會繼承這筆錢。

對此，新加坡社會及家庭發展部（MSF）發言人表示，目前正與合作夥伴進行相關研究，銀行職員等第一線專業人員會接受相關培訓識別潛在的經濟虐待。報導稱，嚴重案例可能面臨民事訴訟或刑事責任。

挑戰韓國人憤怒極限！高市早苗強勢回應領土爭議：不用看韓人臉色

日滑翔傘起飛後「失控撞樹」墜落！乘客重傷　直升機送醫搶救

曼谷50m深天坑「持續灌水泥」填坑！　當局曝修復進度：至少要2周

住飯店門一開驚見「多一個她」　夫妻嚇爆：以為撞鬼

全球第1人！　波蘭登山家「無氧攻頂聖母峰」又滑雪下山

200人目擊！加州夜空驚現「神秘火球」　真相是馬斯克衛星墜毀

日37歲公務員深夜「野外性侵」女大生！　車站外物色目標下手

30年來最重要大選！　摩爾多瓦「親俄or親歐」選民超分歧

打賭扛4袋水泥！　「200公斤壓頂」男當場脊椎受損慘死

上電視認了8年前「殺害父母」！　美53歲男受訪後立刻被逮

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

泰國巴真府（Prachin Buri）發生心碎事件，一名40歲男子騎車時追撞拖車，當場喪命。警方在坐墊下方發現巨款與情書，顯示他生前正準備給妻子驚喜，未料途中遭遇死劫。

