媽媽只來得及抱1人！目睹雙胞胎另一子拋飛車外亡　大馬恐怖車禍

▲馬來西亞卡車司機暴衝進收費站，連撞3輛車。（圖／翻攝自中國報，下同）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞27日發生一起4車連環死亡車禍，一輛3噸重卡車失控暴衝撞上收費站前的排隊車輛，造成1名年僅1歲的男童當場死亡、另有8人受傷。更令人心碎的是，死亡男童竟是一對雙胞胎兄弟之一，當時母親情急之下只來得及抱住另一個孩子，而他卻因被猛烈撞擊力道拋出車外慘死。

根據《中國報》報導，雪蘭莪州武吉加影收費站27日早上10時發生慘烈的4車連環車禍，而從目擊者拍攝的影片可以看到，肇事卡車在快到收費站時，並未減速，直直衝向排隊車輛隊伍，先是撞上3輛車後，向右側翻覆。

這起事故造成1人死亡、8人受傷，而死者年僅1歲。據了解，當時車上還有死者的雙胞胎兄弟與母親，然而事發當時，小男童的母親只來得及緊抱住另一名兒子，死者則是當場拋飛車外。

這對雙胞胎男童是父母苦等14年後透過人工受孕技術才得來的珍貴孩子。母親至今仍驚魂未定，而在外地工作的父親，則在接獲噩耗後火速趕回家中。

警方27日已逮捕肇事的42歲卡車司機，並將延長羈押進行深入調查。根據初步調查，卡車疑似是因為煞車故障，才會釀成大禍。不過網友也質疑，如果只是煞車故障，車速不可能如此快，就算是司機誤踩油門，在發現當下也可以立即將方向盤轉至一旁沒有車輛的收費車道。

也有目擊者描述，肇事卡車疑似因爆胎導致失控，司機甚至一度跳車逃生，但車輛仍持續前衝造成悲劇。