4死40萬人撤離！颱風博羅依襲菲國　淹水「水深及腰」建築被毀

記者詹雅婷／綜合報導

颱風博羅依（Bualoi，菲律賓命名Opong）25日挾帶強風登陸菲律賓，牆壁倒塌、把大樹連根拔起，還有教堂屋頂被吹破，部分地區水深及腰，造成至少4人死亡，約40萬民眾緊急撤離家園。

▲菲律賓部分淹水，水深及腰 。（圖／達志影像／美聯社）

法新社、ABS-CBN新聞等報導，菲律賓才剛歷經超級颱風樺加沙侵襲，如今又被博羅依颱風掃過，在強風吹襲之下，呂宋島南部瑪斯貝特省（Masbate）一間作為避難地點的教堂屋頂被掀翻，民眾只能躲在教堂長椅下避難。

回憶起當時情況，瑪斯貝特省市政工程師馬蒂內茲（Jerome Martinez）直說，「凌晨4點左右，強風摧毀教堂門窗和天花板，這是我經歷過最猛烈的風暴之一」，且有孩童受傷，需要縫合處置。

LOOK: Napinsala ng bagyong Opong ang

Sta. Teresa de Calcutta Parish Rectory and Church sa Bolo, Masbate City @dzbb (???? @cbcpnews ) pic.twitter.com/2cZTwCOJT0 — Luisito Santos (@luisitosantos03) September 26, 2025

根據社群媒體流傳的影片，街道淹水，水深及腰，災民使用船隻或在水中跋涉前進。

目前撤離人數已達40萬人，搜救員阿貝勒拉（Anthony Abellera）透露，正忙於清理倒塌樹木和電線桿，「許多道路完全無法通行，風勢比雨勢更加兇猛。」

CGDSV immediately mobilized its DRG Team 1 following reports of flooding caused by Tropical Storm #OpongPH to Barangay Banago, Bacolod City today, September 26, 2025.



✍️https://t.co/AiTLFYkJQo#DOTrPH ????????#CoastGuardPH#MaritimeSectorWorks pic.twitter.com/5iH92RL59s — Philippine Coast Guard (@coastguardph) September 26, 2025

▼搜救員協助民眾撤離。（圖／達志影像／美聯社）