　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

曼谷50m深天坑還在搶修！2km外又出現積水　柏油「詭異隆起」

▲▼曼谷天坑還在搶修！2km外又出現「詭異積水」。（圖／翻攝自泰國日報）

▲曼谷天坑2公里外又出現地面詭異滲水。（圖／翻攝自泰國日報，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國曼谷市區24日發生大規模路面塌陷意外，由於地鐵工程使得地基遭掏空，導致地面出現巨大天坑，如今災情疑似持續擴大，除了天坑25日凌晨再度坍塌外，在距離天坑2公里外又出現第二起路面滲水事件，柏油路面更因此隆起變形，引發民眾恐慌。

根據《泰國日報》報導，事發地點24日凌晨6時30分開始出現大量路面積水，沒想到才過了15至20分鐘，路面就開始第一次塌陷，不到5分鐘又發生第二次更大規模塌陷，整個過程伴隨間歇性電光火花。

不僅如此，25日凌晨2時47分再度傳出新一波災情，醫院旁警察局前的國旗桿和周圍混凝土地面全數下陷，災情持續擴大。根據調查，事發原因可能是地鐵工程導致地下管線洩露造成，而當局也準備了5萬個沙包，試圖封堵住地下隧道。

▲▼曼谷天坑還在搶修！2km外又出現「詭異積水」。（圖／翻攝自泰國日報）

就在距離24日發生重大坍塌事故現場僅2公里處，當地居民25日發現路面出現明顯積水滲透現象，瀝青路面隆起變形，跟24日的天坑極為類似，因此也引發民眾恐慌。

多名當地住戶向《泰國日報》透露，早在大型坍塌發生前2至3天，便已察覺該路段出現異常滲水情況，但過去從未發生過這種現象。

▲▼曼谷天坑還在搶修！2km外又出現「詭異積水」。（圖／翻攝自泰國日報）

令人憂心的是，第二起滲水地點同樣位於捷運紫線延伸工程施工範圍內。鐵路部門官員表示，雖然滲水位置確實在地下鐵路建設區域範圍內，但初步評估認為兩者關聯性不高，仍需進一步調查確認水源來源。

曼谷自來水管理局人員隨即對滲水進行氯氣檢測，採集的兩個樣本均呈陰性反應，初步排除自來水管破裂的可能性。由於供水管線通常鋪設在人行道下方而非車道路面，專家研判滲水可能來自國營蓄水設施。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德下令：2萬兵力助清淤　特許國軍可進入「私宅」幫清理
快訊／台中特搜拜完土地公　草叢發現罹難者
快訊／全家開出8組發票大獎！　千萬幸運門市一次看
賴清德承諾：馬太鞍溪橋24億　中央全額處理！
逆轉！　林義傑改判無罪確定
無警報！街上一堆人「突巨大轟隆聲」　災民憶：洪水四面八方湧入
快訊／全聯開出2組千萬發票　幸運門市一次看
徐榛蔚缺席總統勘災　賴清德主動致電立即允諾3件事
罹難者家屬成立自救會！　強調「沒有收到撤離通知」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

3歲罹血癌！美14歲少女「抗癌11年」病逝　百萬粉絲心碎

賣淫妹密室「陪洗鴛鴦浴」！大馬按摩院暗藏春色　月入200萬

親姊月薪32K購入百萬跑車　男一看手機才知「她真實身分」

腐爛女屍「跪坐」塞冷凍庫20年！　日75歲阿嬤認藏屍：是大女兒

制裁沒用！南韓曝：北韓估擁2000公斤高濃縮鈾　可造百枚核彈

暗殺日本前首相未遂！　26歲兇手二審判決出爐：維持10年徒刑

他44歲長超帥！　60歲婦女「3度上門求婚」：想生小孩

地震一直搖規模最大6.3！委內瑞拉進入高度戒備　居民上街避難

Panasonic萬人大裁員！　優離方案曝「補償60個月薪資」

曼谷50m深天坑還在搶修！2km外又出現積水　柏油「詭異隆起」

LUX改造媽媽大挑戰

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪14命！單親媽找失蹤6歲女

3歲罹血癌！美14歲少女「抗癌11年」病逝　百萬粉絲心碎

賣淫妹密室「陪洗鴛鴦浴」！大馬按摩院暗藏春色　月入200萬

親姊月薪32K購入百萬跑車　男一看手機才知「她真實身分」

腐爛女屍「跪坐」塞冷凍庫20年！　日75歲阿嬤認藏屍：是大女兒

制裁沒用！南韓曝：北韓估擁2000公斤高濃縮鈾　可造百枚核彈

暗殺日本前首相未遂！　26歲兇手二審判決出爐：維持10年徒刑

他44歲長超帥！　60歲婦女「3度上門求婚」：想生小孩

地震一直搖規模最大6.3！委內瑞拉進入高度戒備　居民上街避難

Panasonic萬人大裁員！　優離方案曝「補償60個月薪資」

曼谷50m深天坑還在搶修！2km外又出現積水　柏油「詭異隆起」

當毛孩腳步放慢飼主要跟上守護節奏　掌握3大重點幫助狗狗健康老化

桃園YouBike騎乘第1億人次頒獎　張善政：全市站點突破600站

花蓮堰塞湖溢流成小林村翻版　旗山人發聲：懂重建之苦

AI訂閱價格戰開打！Google推5美元AI Plus迎戰OpenAI

00928砍穩懋轉抱金居　換股增刪各3檔明生效

快訊／神明指引庇佑！台中特搜拜完土地公...草叢發現罹難者

預先做很多「預防性撤離要求」　卓榮泰：仍不幸有國人罹難失聯

添好運港點吃到飽10月再登場　台中、高雄2分店開放訂位

新北再派25人馳援花蓮！　特搜隊泥流中抱3歲童輕語「我們等媽媽」

賴清德下令：2萬兵力助清淤　特許國軍可進入「私宅」幫清理

【花蓮堰塞湖】遭沖毀「馬太鞍橋」最新FPV空拍慘況曝

國際熱門新聞

Fed主席一句話拉黑美股！　台積電ADR跌0.71％

丹麥總理道歉！　數千名少女遭強裝避孕器

飛車活春宮　男女後車斗全裸開啪

新關稅？美鎖定3類產品啟動國安調查

美財長：30%至50%晶片生產轉移他國

他44歲長超帥　60歲婦3度求婚想生孩

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　子彈刻字內容曝光

美聯邦政府9／30恐關門！　川普強硬拒與民主黨領袖見面

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」

TikTok瘋傳南非牧師末日預言！　信徒變賣房產、辭職換來一場空

川普稱俄羅斯是「紙老虎」　克宮：我們是一隻熊

川普關稅衝擊！　亞洲家具王苦撐：越南若升到50％就玩不下去

英特爾傳找蘋果投資　股價一度飆漲8%

日女市長「和男下屬進旅館」：討論工作

更多熱門

相關新聞

「我爸爸一定在最裡面」小沂乾哥淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」小沂乾哥淚等機具救援

花蓮光復鄉在馬太鞍溪堰塞湖溢流帶來的洪災中，傳出令人心碎的家庭悲劇，前（23）日堰塞湖溢流，洪水瞬間灌進光復市區，佛祖街一處民宅受困一家人，一名6歲女童「小沂」的乾姑姑、乾姑丈疑似為了保護她，將她托舉到屋頂橫梁與堆積物間的高處，自己卻受困於鐵皮屋中，今日稍早救難隊已將乾姑姑的遺體救出，乾姑丈至今仍埋在泥水中，搜救隊持續搶救。

花蓮光復又尋獲一具遺體　累計15死52傷31失聯

花蓮光復又尋獲一具遺體　累計15死52傷31失聯

婦已脫困「再看一下老家」抱神明桌溺斃

婦已脫困「再看一下老家」抱神明桌溺斃

徐榛蔚問罹難者家屬「怎麼不走？」　災民怒嗆：完全沒通知撤離啊！

徐榛蔚問罹難者家屬「怎麼不走？」　災民怒嗆：完全沒通知撤離啊！

花蓮光復最新空拍照　道路仍是一片灰

花蓮光復最新空拍照　道路仍是一片灰

關鍵字：

泰國曼谷路面塌陷地鐵工程災情東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

堰塞湖溢流14死　科技專家點名3人「政治照妖鏡」

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

凱莉和好呱吉了

吳謹言結婚剛滿1年「領證官宣文消失」老公16字回應

快訊／7-11開出11組發票大獎！幸運門市曝光

快訊／18歲新兵「打靶重傷照」遭外流！中檢分案要查了

快訊／玖壹壹春風爆粗口開罵！反擊「熱戀郭書瑤」

快訊／統一發票7、8月中獎號碼出爐

國光女神斷開4年婚淨身出戶「擺攤賣童裝」付撫養費

快訊／萊爾富開出千萬發票！幸運門市曝光

全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

最不尊重別人的三大星座！

爆破解決堰塞湖？　網友模擬給傅崐萁看

小坪頂84億爛尾樓一拍流標　內行：打對折恐仍沒人要

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面