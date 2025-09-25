曼谷50m深天坑還在搶修！2km外又出現積水　柏油「詭異隆起」

▲曼谷天坑2公里外又出現地面詭異滲水。（圖／翻攝自泰國日報，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷市區24日發生大規模路面塌陷意外，由於地鐵工程使得地基遭掏空，導致地面出現巨大天坑，如今災情疑似持續擴大，除了天坑25日凌晨再度坍塌外，在距離天坑2公里外又出現第二起路面滲水事件，柏油路面更因此隆起變形，引發民眾恐慌。

根據《泰國日報》報導，事發地點24日凌晨6時30分開始出現大量路面積水，沒想到才過了15至20分鐘，路面就開始第一次塌陷，不到5分鐘又發生第二次更大規模塌陷，整個過程伴隨間歇性電光火花。

不僅如此，25日凌晨2時47分再度傳出新一波災情，醫院旁警察局前的國旗桿和周圍混凝土地面全數下陷，災情持續擴大。根據調查，事發原因可能是地鐵工程導致地下管線洩露造成，而當局也準備了5萬個沙包，試圖封堵住地下隧道。

就在距離24日發生重大坍塌事故現場僅2公里處，當地居民25日發現路面出現明顯積水滲透現象，瀝青路面隆起變形，跟24日的天坑極為類似，因此也引發民眾恐慌。

多名當地住戶向《泰國日報》透露，早在大型坍塌發生前2至3天，便已察覺該路段出現異常滲水情況，但過去從未發生過這種現象。

令人憂心的是，第二起滲水地點同樣位於捷運紫線延伸工程施工範圍內。鐵路部門官員表示，雖然滲水位置確實在地下鐵路建設區域範圍內，但初步評估認為兩者關聯性不高，仍需進一步調查確認水源來源。

曼谷自來水管理局人員隨即對滲水進行氯氣檢測，採集的兩個樣本均呈陰性反應，初步排除自來水管破裂的可能性。由於供水管線通常鋪設在人行道下方而非車道路面，專家研判滲水可能來自國營蓄水設施。