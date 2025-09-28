與張俊雄同天加入「十人秘密組黨小組」　游錫堃嘆：在世者僅剩5人

▲總統府資政、前行政院長張俊雄。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統府資政、前行政院長張俊雄27日與世長辭，享壽87歲。前行政院長游錫堃今（28日）回憶，他與張俊雄同一天加入「十人秘密組黨小組」，如今張俊雄蒙主恩召，與江鵬堅、傅正、費希平、黃爾璇等5人先後離去，「十人秘密組黨小組」成員在世者僅剩5人，不勝吁噓！

「遽聞俊雄兄過世，難過與不捨！」游錫堃今表示，懷念那個隨時準備去坐牢的歲月，那個黨禁、報禁、白色恐怖，參加組黨隨時有可能被捕的年代，他與張俊雄同一天加入「十人秘密組黨小組」，那份革命情感讓他永難忘懷。

游錫堃回憶，1986年，傅正邀約成立「黨綱、黨章研擬小組」，於7月3日召開第一次會議，出席者有費希平、傅正、黃爾璇、江鵬堅、尤清、周清玉、陳菊、謝長廷等8人，會中決定加邀張俊雄、游錫堃。於是張俊雄與他同時出席，組成後人所稱之「十人秘密組黨小組」，所研擬的黨綱、黨章，對39年前今日，民主進步黨「圓山組黨」幫助很大。

游錫堃指出，如今張俊雄蒙主恩召，與江鵬堅、傅正、費希平、黃爾璇等5人先後離去，「十人秘密組黨小組」成員在世者僅剩5人，不勝吁噓！「敬請俊雄嫂及全體家屬節哀順變、保重身體！」