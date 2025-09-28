醫療站超缺舒跑！鏟子超人「帶1物超重要」　苦主熱死：也不要癢死

▲熱血民眾替災民清理家園。（圖／記者許靖騏攝）



網搜小組／劉維榛報導

想前往光復鄉的民眾注意！一名醫護人員透露，醫院湧入大量傷者與長輩，更迫切需要「舒跑」等能補充電解質的飲品，懇請善心人士幫忙；同時，也有網友提醒「鏟子超人」救援時務必攜帶防小黑蚊專用的防蚊液，否則容易被叮得滿身包。消息曝光後，網友紛紛響應捐助物資，也互相提醒做好防護，場面相當溫暖。

一名醫護人員在Threads表示，醫院共設立三個醫療站，但因為實在太多傷者與長輩湧入，儘管水資源沒問題，但更需要「舒跑」能補充電解質的飲品，當地非常缺乏，還懇請善心人士可以幫幫忙。

此外，一名網友也發文說道，若還有「鏟子超人」想來災區救援，務必多帶防蚊液保護，而且是要防小黑蚊專用的成分，「待過花蓮的人都知道，小黑蚊是花蓮特產，最喜歡外地來的人類！」

該網友也熱心呼籲，前往花蓮或準備前往的人，也可以多準備防蚊液給其他人，也要記得多穿一層防護避免被叮，像是袖套、褲襪、長襪等，「沒有土生土長大的沒有免疫的，相信我寧願熱死，也不要癢死！」

底下網友紛紛回應，「幫擴散，醫療站需要舒跑或寶礦力水得，電解質充泡飲等物資」、「我應該可以扛一箱舒跑到醫療站」、「郵寄的話方便收嗎？請問詳細地址」、「舒跑應該也是捐很多了，前線物資上的整合，需要更多的人力」。事後，醫護人員回應，感謝脆友們熱心幫忙，「聽說有電解質飲品陸續送達，非常謝謝各位好心的人，為了防止物資一下湧進太多，因為能夠整理統計的醫護人員也有限，如果能親送現場的人再協助即可，非常感謝大家的愛心！」

關於防蚊液部分，網友也留言回應，「小黑蚊很多，土中死去的動物也多，玻璃也多，真的注意安全」、「這種蟲專挑視線死角咬，像是手肘下方、手背側邊，咬完又痛又癢有夠難過」、「小黑蚊也是我無法前往的原因之一，被牠叮到，會大腫兩三周、起水泡、最後變成醜疤的嚴重過敏體質，有派瑞卡丁成分的防蚊液，最有效」、「外地人因為不習慣這種小黑蚊，被叮還會超腫；建議不要狂抓」。