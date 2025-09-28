「鏟子超人」看過來　光復鄉實施交通管制

▲災後第5天，花蓮光復隨處可見成人高土堆。（圖／記者白珈陽攝）



記者張靖榕／綜合報導

馬太鞍溪堰塞湖潰堤重創花蓮光復鄉，災後湧入大批「鏟子超人」志工協助清淤，光是昨日即有逾萬人進入災區。花蓮縣政府為提升救災效率並維護安全，即日起實施交通管制，呼籲民眾讓道優先供救災車輛通行。

中央社報導，花蓮縣府表示，當前正值黃金搶救期，順暢通行關係到清淤進度與人員安全。縣警局已增派57名警憲進駐，並由交通隊長與玉里分局長統籌機動調整。災區各重要路口設有警力與交通錐引導，並透過媒體加強宣導，盼民眾配合交通規範。

聯外交通方面，縣道193線改為單向北往南通行，北上車輛請改行台11線並接台11甲線（光豐公路）北返。市區部分，台9線與林森路、中正路等交會處管制單向通行，僅開放行人與救災小型機具進入，其餘車輛全面禁止。

清淤作業時段也分流調整：上午8時至下午4時為志工自主清掃，採單向通行；下午4時至翌日上午8時則為重型機具清掃時間，全面封閉。光復車站周邊停車場則保留供國軍與大型清運車輛使用。

縣府公告17處交通管制熱點，包括箭瑛大橋東端與193線交界、東富路18巷口、光復車站周邊、中正路與佛祖街口等地，呼籲志工與民眾注意導引，避免妨礙救災行動，共同加速復原腳步。