張峻不滿勘災跳過他家！縣府回應「經過沒看到人」　沒進去原因曝

▲議長張峻不滿縣長徐榛蔚挨家挨戶慰問，唯獨跳過他家。（圖／翻攝臉書／張峻）

記者王兆麟、劉人豪／花蓮報導

花蓮縣馬太鞍溪洪災重創光復鄉，許多居民因此受災、仍需外界伸出援手。對此，花蓮縣議長張峻表示，他家同樣是受災戶，沒想到縣長徐榛蔚挨家挨戶慰問，卻唯獨跳過他家，讓心中的感動瞬間變成冰冷的失落。對此，縣府表示，當時縣長經過議長家門口並沒看到有人，且縣長走過一路泥濘鞋子很髒，擔心弄髒議長家所以就沒進去。

張峻在臉書上表示，目前家園仍舊在艱難復健當中，鄉親們一邊清理泥濘、一邊努力重建生活。稍早徐榛蔚縣長來到當地勘災，沿街挨家挨戶慰問災民，讓他心中感到一股溫馨與感動，至少在苦難當中還能感受關懷。

不過，張峻提到，徐榛蔚走過他的家門時，卻選擇視而不見，直接轉身走到隔壁住戶的家門，那一瞬間「心裡的感動立刻變成冰冷的失落」。張峻坦言，雖然他們立場可能不同，不過在大災難當中，他同樣身為災民，需要的並非計較與忽視，而是基本的安慰與同理。

▲花蓮縣光復鄉遭洪災重創，縣長徐榛蔚勘災。（圖／花蓮縣政府）

張峻指出，他並不在意徐榛蔚是否走進他家，但令人心寒的是，縣長身在災區，仍以這樣狹窄的胸襟，將政治凌駕於生命之上，態度叫災民情何以堪，「一個地方的領導者，肚量決定高度。可惜，花蓮縣長用行動，讓大家清楚看見了他的格局。」

花蓮縣府新聞科長回應表示，針對外界質疑縣長「經過卻不進門關心」，縣府澄清這是一場誤會。徐縣長當天全程走訪災區，慰問民眾與協助清掃的國軍弟兄，並於經過議長服務處時，發現當下並沒有人在門前，且屋簷內部的地面已經清洗得十分乾淨，為避免雨鞋泥水弄髒環境，才未冒然入內。

縣府強調，縣長始終用行動關心所有受災鄉親，從未有所謂「選擇性慰問」。縣長心裡想的始終是災民，不分誰家、不分場所，一視同仁，關心每一位受災的鄉親。