　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

凌晨國道交通量為平日1.3倍　高公局公布上午7易塞路段

▲▼國道車潮,國道塞車,國道。（圖／記者李姿慧攝）

▲高公局預估國道上午有7路段易塞。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

今天為教師節連假次日，高速公路局表示，今天上午0至5時平均交通量為5.2百萬車公里，為平日年平均1.3倍；預估今日交通量為113百萬車公里，目前國道路況皆大致正常，截至上午7時交通量9.5百萬車公里，預估上午國1南向楊梅-新竹等7路段將壅塞。

高公局表示，昨天全日交通量為114.5百萬車公里，為平日年平均1.2倍，國5交通量為3.3百萬車公里，為平日年平均1.3倍，昨天下午車多壅塞路段為國1南向湖口至新竹；國3南向新台五路至南港系統、竹林至寶山，北向木柵至南港系統；國5南向石碇至坪林，其餘路段大致順暢，車多壅塞路段於傍晚5時後陸續紓解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局指出，今天相關疏導措施包括，上午5至中午12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，中午12至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1至6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

今天各地大多為多雲到晴，高公局研判，尖峰時段將有大量旅遊車潮，預判今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，建議西部國道南向用路人於中午12時後出發，國5南向用路人傍晚5時後出發。

▲▼今天國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）

▲今天國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
載女兒外出中刀1死1傷！　身分背景曝
光復站到了！列車長突廣播「1段話」　鏟子超人：聽到哭出來
進軍台灣5年！　購物商城宣布結束服務
議員自爆被狗仔拍到「跟辣妹約跑」　遭警告收斂一點
高雄公司負責人與女兒中刀躺車內　1死1重傷
勘災跳過他家！縣府回應「經過沒看到人」　曝沒進去原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵今再加開8列次、增停15列次　支援花蓮光復救災需求

半個台灣「鏟子超人都來了」　震撼一幕曝光！網暖：最有意義的連假

午後2地留意雷陣雨　中秋節前後又有熱帶擾動發展

光復站到了！列車長突廣播「1段話」　鏟子超人：聽到哭出來

師大「暖陽紓困專案」　補助花蓮受災學生2萬元

進軍台灣5年！「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

醫療站超缺舒跑！鏟子超人「帶1物超重要」　苦主熱死：也不要癢死

公路局公布今省道12處易塞路段　國道客運仍有空位

立榮航空11月17日起將收二次改票手續費　降低旅客重複訂位

「鏟子超人」看過來　光復鄉實施交通管制

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

台鐵今再加開8列次、增停15列次　支援花蓮光復救災需求

半個台灣「鏟子超人都來了」　震撼一幕曝光！網暖：最有意義的連假

午後2地留意雷陣雨　中秋節前後又有熱帶擾動發展

光復站到了！列車長突廣播「1段話」　鏟子超人：聽到哭出來

師大「暖陽紓困專案」　補助花蓮受災學生2萬元

進軍台灣5年！「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

醫療站超缺舒跑！鏟子超人「帶1物超重要」　苦主熱死：也不要癢死

公路局公布今省道12處易塞路段　國道客運仍有空位

立榮航空11月17日起將收二次改票手續費　降低旅客重複訂位

「鏟子超人」看過來　光復鄉實施交通管制

南韓資料中心鋰電池火災癱瘓　搶修後部分服務恢復運作

身分背景曝！高雄建商前負責人疑投資失利　載女兒外出中刀1死1傷

高雄男逆向撞死女騎士！酒測值高達1.17　法官裁定羈押

台鐵今再加開8列次、增停15列次　支援花蓮光復救災需求

曝柯文哲又有腎結石　陳佩琪結論：他喝北所水半年就會跑出石頭

鶴茶樓連開2店插旗新北、高雄　3款飲品限時免費喝

趙露思新戲遭于朦朧案牽連！「17人聚會歌手成員」也有演　網怒抵制

天后席琳娜結婚了！「賓客都是大咖」她披絕美白紗…甜吻老公全被拍

《96分鐘》信義區封街、完整還原高鐵場景　再創國產動作災難片新高度

28歲瘦男突心肌梗塞險猝死　醫曝「1原因」：年輕就可能發病

【超人們出動】連假首日湧入數千志工！　光復市區「鏟子超人」超長人龍曝

生活熱門新聞

可能有雙颱！　最新預測曝

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

鏟子超人赴花蓮巧遇爸爸　才知他也跑來救災

太平洋雙中颱　浣熊還在海上亂跑轉圈

賑災基金會：捐款直接撥給災民

遠離河岸！馬太鞍溪恐形成「第二個堰塞湖」　V形缺口持續下切

1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸

明變天！　西北雨擴大

70位老人家沒東西吃！　花蓮大同村鄰長求救曝：包子饅頭啃了3天

輪到你了！　4生肖迎接逆轉勝

連假到花蓮！他拜託1事「根本無法救災了」

外籍鏟子超人救災喊：我住花蓮　身分被神出

「10月有3周放3天」像試辦周休三日！

志工超人去光復前看這　救災地圖一覽

更多熱門

相關新聞

國道18處地雷熱點　國5北上車潮料「塞到半夜」

國道18處地雷熱點　國5北上車潮料「塞到半夜」

今天(9/28)為教師節連假第2日，國道交通量預料會有1.2倍，高公局預估國道有18處地雷路段，國5北上車潮下午1時後湧現，午夜12點後才紓解，行車時間是平常7倍。

明國道18處地雷路段　國5北上恐一路塞到午夜

明國道18處地雷路段　國5北上恐一路塞到午夜

教師節連假前一天！教授「傳1則訊息」@All

教師節連假前一天！教授「傳1則訊息」@All

國道中午還在塞「1路段紫爆」　下午防7處地雷

國道中午還在塞「1路段紫爆」　下午防7處地雷

速食店教師節連假優惠懶人包

速食店教師節連假優惠懶人包

關鍵字：

教師節國道

讀者迴響

熱門新聞

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

可能有雙颱！　最新預測曝

光復災民怒吼：官員只會來打卡

日消防員假好心送她回家！秒變色狼性侵6小時

《黑澀會》薔薔真的脫光！

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

「惡臭→樟腦味」！鄰居回想全身發毛

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

鏟子超人赴花蓮巧遇爸爸　才知他也跑來救災

太平洋雙中颱　浣熊還在海上亂跑轉圈

高雄旗山血案！父女倒臥偏僻空地車內　1死1命危

賑災基金會：捐款直接撥給災民

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次不治

張俊雄辭世　兒子曝「睡夢中安詳離開」

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面