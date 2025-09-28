凌晨國道交通量為平日1.3倍　高公局公布上午7易塞路段

▲高公局預估國道上午有7路段易塞。（示意圖／記者李姿慧攝）



記者周湘芸／台北報導

今天為教師節連假次日，高速公路局表示，今天上午0至5時平均交通量為5.2百萬車公里，為平日年平均1.3倍；預估今日交通量為113百萬車公里，目前國道路況皆大致正常，截至上午7時交通量9.5百萬車公里，預估上午國1南向楊梅-新竹等7路段將壅塞。

高公局表示，昨天全日交通量為114.5百萬車公里，為平日年平均1.2倍，國5交通量為3.3百萬車公里，為平日年平均1.3倍，昨天下午車多壅塞路段為國1南向湖口至新竹；國3南向新台五路至南港系統、竹林至寶山，北向木柵至南港系統；國5南向石碇至坪林，其餘路段大致順暢，車多壅塞路段於傍晚5時後陸續紓解。

高公局指出，今天相關疏導措施包括，上午5至中午12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，中午12至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1至6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

今天各地大多為多雲到晴，高公局研判，尖峰時段將有大量旅遊車潮，預判今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，建議西部國道南向用路人於中午12時後出發，國5南向用路人傍晚5時後出發。

▲今天國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）