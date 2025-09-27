　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國道中午還在塞「1路段紫爆」　下午防7處地雷

▲▼國3南港聯絡道南下路段中午紫爆，時速僅剩4公里。（圖／翻攝高速公路1968網頁）

▲國3南港聯絡道南下路段中午紫爆，時速僅剩4公里。（圖／翻攝高速公路1968網頁）

記者李姿慧／台北報導

今日（9/27）為教師節連續假期首日，由於天氣晴朗，各地出現出遊車潮，國道上午3起事故一度造成回堵塞車，另國3南港聯絡道南向路段中午也出現「紫爆」，時速僅剩4公里。高公局預判，下午還有一波車潮，國道下午有7路段易塞。

國道今一早7時過後就出現車潮，截至中午部分路段依舊塞車，包括國1南下楊梅到新竹、國1北上東湖到汐止；國3南下大溪到龍潭、竹林到寶山，以及國3北上新店到南深路，另國3南港聯絡道南下環東到南港也「紫爆」，時速僅剩4公里。

根據統計，截至上午11時，國道全線交通量為38.9百萬車公里，預估今日交通量為116百萬車公里。高公局表示，今上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹，北向東湖至五堵、新竹至湖口；國3南向汐止系統至南港系統、鶯歌系統至龍潭、竹林至寶山、烏日至霧峰，北向新店至南港系統，其餘路段行車大致正常。

國道今上午也發生3起嚴重事故，包括上午4時56分於國3南向77.5公里處發生2小客車、1翻覆小貨車和1大貨車追撞事故，占用內線車道，於6時57分排除，造成後方車流回堵6公里；8時50分於國1北向352.1k公里處發生2小客車追撞事故，8時56分排除，後方車流回堵3公里；10時22分於國6東向17.8公里發生2小客車事故，占用隧道內全車道，於10時23分排除，造成後方車流回堵2公里。

由於今天各地大多為多雲到晴，各地皆已出現車潮，高公局預判，今日下午重點壅塞路段包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局也呼籲民眾可多利用大眾運輸工具，另國5南向用路人建議於17時後出發，節省寶貴時間；此外，也可多透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣，掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

09/26 全台詐欺最新數據

ET民調／國民黨主席選舉　鄭麗文最沒包袱可帶領藍營重返執政

