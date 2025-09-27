　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

速食店教師節連假優惠懶人包　炸雞桶買1送1、薯條免費送

▲▼拿坡里推出新品「金賞烏魚子披薩」。（圖／業者提供）

▲速食店教師節連假優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

本周末迎來教師節連假，《ETtoday新聞雲》整理全台速食店限定優惠，除了教師可享專屬薯條免費吃、可樂10元等好康外，還有炸雞桶、薯條全買1送1。

●拿坡里 
拿坡里即日起至9月30日祭出「1250ml可樂下殺10元」活動，凡憑教師證或教職員相關證件於門市消費即享1250ml可樂只要10元，每日限1次，內用、外帶皆可。

至10月1日前還有「金賞烏魚子披薩買大送大」，特價490元，期間每日下午3時前結帳加碼享「小披薩特價139元」、「3塊炸雞特價100元」，內用、外帶皆適用。

●德克士脆皮炸雞
德克士脆皮炸雞即日起至9月29日祭出「狂歡吃雞買1送1」優惠，優惠品項包括「買6塊炸雞桶送咔滋脆皮手槍腿」，特價450元；「買超級酪乳雞腿堡送咔滋香辣雞翅」，特價149元；「買金黃地瓜薯霸（大）送金黃地瓜薯霸（中）」，特價63元；「買咔滋薯霸（大）送咔滋薯霸（中）」，特價63元，每組買1送1每單限購1組。

●摩斯漢堡 
摩斯漢堡於教師節當天（9月28日）推出限時1天「9折」優惠，凡持教師證或全教總會員卡於全台門市消費即可直接打9折，提醒折扣不包含禮盒、包裝商品等MOS Gift系列商品及摩斯卡購買、加值服務。

即日起至9月29日早餐時段還可享「元氣牛肉蛋堡組合」單套優惠價81元，2套特價144元，平均每套72元；午晚餐時段「月見培根和牛堡組合」單套優惠價149元，2套特價264元，平均每套132元，期間加碼早餐時段加20元升級「冰橙咖啡」、午晚餐時段加20元升級「香吉士」或「哈密瓜蘇打」；且使用MOS Order APP「跨店取」也同享第2套6折優惠。

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞推憑教師證或教職員相關證件於門市消費就送「現炸薯條」。

●漢堡王
漢堡王即日起至9月29日祭出國王日優惠，可享「皇家華堡2顆199元」優惠，換算下來每顆不到百元，且開放原味、辣味任選，各門市數量有限、售完為止。提醒以優惠不適用機場店、科技廠店、兒童樂園店。

●三商炸雞
三商炸雞即日起至10月6日祭出「薯條免費送」活動，凡持教師證或教職員相關證件於門市消費即送「現炸薯條」1份，每日限1次。

期間還可享買「6隻酷樂雞腿桶」送「6塊義式炸雞桶」特價399元、買「6隻蜂蜜辣醬酥炸棒腿」送「原味胡椒咔啦雞柳條」特價169元等2大優惠，內用、外帶皆適用。

●頂呱呱
頂呱呱即日起至10月6日祭出「2大優惠」，包括「8塊雞賞月桶」，內含原味雞腿4隻+原味炸雞4塊，原價500元，特價359元，相當於可享72折，原味炸雞可+4元還可升級辣味炸雞。

「無敵賞月雙人餐」，內含無敵烤腿1隻+原味炸雞1塊+原味雞腿1隻+呱呱包1顆+地瓜薯條1份+中杯可口可樂系列飲品2杯，原價459元，特價319元，無敵烤腿+10元可升級紐奧良辣味。提醒松機、青埔、南港LaLaport等門市不適用此優惠。

▲▼肯德基推出期間限定「金秋連假超值省」活動。（圖／業者提供）

▲肯德基網羅5大限定優惠。

●肯德基
肯德基即日起至10月13日網羅5大優惠，首推「佳節歡聚桶特價388元」，內含咔啦脆雞6塊+原味蛋撻4顆+小杯百事可樂2杯，較原價可享58折折扣，現省276元；「個人超值套餐139元起再送蛋撻」有「漢堡套餐送蛋撻特價139元」，內含咔啦雞腿堡1顆+小份香酥脆薯1份+原味蛋撻1個+中杯百事可樂1杯。

「炸雞套餐送蛋撻特價159元」，內含咔啦脆雞2塊+小份香酥脆薯1份+原味蛋撻1顆+中杯百事可樂1杯，另外還有2款雙人套餐包括「雙人雞堡餐」、「一起吃堡餐」，最低58折起。

●達美樂
達美樂全門市祭出「披薩半價」優惠，且開放全口味任選，還有「買大送小」優惠。

●必勝客
必勝客全門市祭出「單點外帶比薩買大送大」限時優惠。

09/26 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

出遊車潮湧現　公路局點名「11處省道」壅塞熱點

出遊車潮湧現　公路局點名「11處省道」壅塞熱點

今天(9/27)是教師節連假首日，公路局預估部分省公路將出現出遊車潮，省道有11處路段易塞。

連假首日車潮湧現！部分國道路段塞了　上午防9處地雷

連假首日車潮湧現！部分國道路段塞了　上午防9處地雷

教育幸福指數低落　教師節放假能否帶來轉機

教育幸福指數低落　教師節放假能否帶來轉機

國道車流擠1.3倍「10大路段易塞」　國5可能回堵11小時

國道車流擠1.3倍「10大路段易塞」　國5可能回堵11小時

要變天了！首波東北季風最快10月初殺到

要變天了！首波東北季風最快10月初殺到

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

虎媽鎖房5天　21歲女變黑脫皮死　高大成點出六大問題

