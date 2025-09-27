速食店教師節連假優惠懶人包　炸雞桶買1送1、薯條免費送

▲速食店教師節連假優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

本周末迎來教師節連假，《ETtoday新聞雲》整理全台速食店限定優惠，除了教師可享專屬薯條免費吃、可樂10元等好康外，還有炸雞桶、薯條全買1送1。

●拿坡里

拿坡里即日起至9月30日祭出「1250ml可樂下殺10元」活動，凡憑教師證或教職員相關證件於門市消費即享1250ml可樂只要10元，每日限1次，內用、外帶皆可。

至10月1日前還有「金賞烏魚子披薩買大送大」，特價490元，期間每日下午3時前結帳加碼享「小披薩特價139元」、「3塊炸雞特價100元」，內用、外帶皆適用。

●德克士脆皮炸雞

德克士脆皮炸雞即日起至9月29日祭出「狂歡吃雞買1送1」優惠，優惠品項包括「買6塊炸雞桶送咔滋脆皮手槍腿」，特價450元；「買超級酪乳雞腿堡送咔滋香辣雞翅」，特價149元；「買金黃地瓜薯霸（大）送金黃地瓜薯霸（中）」，特價63元；「買咔滋薯霸（大）送咔滋薯霸（中）」，特價63元，每組買1送1每單限購1組。

●摩斯漢堡

摩斯漢堡於教師節當天（9月28日）推出限時1天「9折」優惠，凡持教師證或全教總會員卡於全台門市消費即可直接打9折，提醒折扣不包含禮盒、包裝商品等MOS Gift系列商品及摩斯卡購買、加值服務。

即日起至9月29日早餐時段還可享「元氣牛肉蛋堡組合」單套優惠價81元，2套特價144元，平均每套72元；午晚餐時段「月見培根和牛堡組合」單套優惠價149元，2套特價264元，平均每套132元，期間加碼早餐時段加20元升級「冰橙咖啡」、午晚餐時段加20元升級「香吉士」或「哈密瓜蘇打」；且使用MOS Order APP「跨店取」也同享第2套6折優惠。

▲三商炸雞推憑教師證或教職員相關證件於門市消費就送「現炸薯條」。

●漢堡王

漢堡王即日起至9月29日祭出國王日優惠，可享「皇家華堡2顆199元」優惠，換算下來每顆不到百元，且開放原味、辣味任選，各門市數量有限、售完為止。提醒以優惠不適用機場店、科技廠店、兒童樂園店。

●三商炸雞

三商炸雞即日起至10月6日祭出「薯條免費送」活動，凡持教師證或教職員相關證件於門市消費即送「現炸薯條」1份，每日限1次。

期間還可享買「6隻酷樂雞腿桶」送「6塊義式炸雞桶」特價399元、買「6隻蜂蜜辣醬酥炸棒腿」送「原味胡椒咔啦雞柳條」特價169元等2大優惠，內用、外帶皆適用。

●頂呱呱

頂呱呱即日起至10月6日祭出「2大優惠」，包括「8塊雞賞月桶」，內含原味雞腿4隻+原味炸雞4塊，原價500元，特價359元，相當於可享72折，原味炸雞可+4元還可升級辣味炸雞。

「無敵賞月雙人餐」，內含無敵烤腿1隻+原味炸雞1塊+原味雞腿1隻+呱呱包1顆+地瓜薯條1份+中杯可口可樂系列飲品2杯，原價459元，特價319元，無敵烤腿+10元可升級紐奧良辣味。提醒松機、青埔、南港LaLaport等門市不適用此優惠。

▲肯德基網羅5大限定優惠。

●肯德基

肯德基即日起至10月13日網羅5大優惠，首推「佳節歡聚桶特價388元」，內含咔啦脆雞6塊+原味蛋撻4顆+小杯百事可樂2杯，較原價可享58折折扣，現省276元；「個人超值套餐139元起再送蛋撻」有「漢堡套餐送蛋撻特價139元」，內含咔啦雞腿堡1顆+小份香酥脆薯1份+原味蛋撻1個+中杯百事可樂1杯。

「炸雞套餐送蛋撻特價159元」，內含咔啦脆雞2塊+小份香酥脆薯1份+原味蛋撻1顆+中杯百事可樂1杯，另外還有2款雙人套餐包括「雙人雞堡餐」、「一起吃堡餐」，最低58折起。

●達美樂

達美樂全門市祭出「披薩半價」優惠，且開放全口味任選，還有「買大送小」優惠。

●必勝客

必勝客全門市祭出「單點外帶比薩買大送大」限時優惠。