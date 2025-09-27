明國道18處地雷路段　國5北上恐一路塞到午夜

▲國5北上車潮預估可能塞到午夜。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(9/28)為教師節連假第2日，高公局研判國道將有18處易塞路段，其中國5北上車潮下午1時後就會出現，預估要午夜12點後才能紓解，行車時間將是平常的7倍。

明天連假第2天，國道交通量預估有113百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.2倍，其中北向交通量可達57百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局預判明日國道有18處壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪。

以及國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發。另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

明天國道相關疏導措施，包括5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。