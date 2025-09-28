　
生活

國道18處地雷熱點　國5北上車潮料「塞到半夜」

▲▼國5北上,國道車潮。（圖／記者李姿慧攝）

▲今天連假第2天，國5北上車潮恐塞到半夜。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(9/28)為教師節連假第2日，國道交通量預料會有1.2倍，高公局預估國道有18處地雷路段，國5北上車潮下午1時後湧現，午夜12點後才紓解，行車時間是平常7倍。

今天預料仍有一波出遊車潮，也會湧現北返車流，國道交通量將有113百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達57百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局預判今日國道有18處易壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪。

以及國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發。另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

國道今天疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

09/26 全台詐欺最新數據

馬太鞍溪恐形成「第二個堰塞湖」
台中21歲女枯瘦脫皮亡　鄰驚曝「屎尿味→變樟腦味」回想發毛
捐款流向花蓮縣府？賑災基金會「不交任何單位」：直接撥給災民
恐怖畫面曝光！印度造勢大會踩踏36死58傷
徐榛蔚挨家挨戶慰問「唯獨跳過他家」！議長張峻嘆：感動變失落

教師節交通壅塞易塞國道車潮高公局

