地方 地方焦點

土地公民俗藝術節　3千信眾護駕266尊海內外土地公聚桃園

▲2025土地公民俗藝術節

▲副市長蘇俊賓參加踩街。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「2025土地公民俗藝術節」、27日起於桃園區新永和市場停車場舉行，為期兩天。活動首日由來自海內外的近3,000名護駕人員，護送266尊土地公神尊，自市府前廣場踩街至主會場，熱鬧非凡；28日規劃有擲筊求壽桃、米糕龜PK賽及米龍平安米分送等民俗活動，歡迎民眾參加。

桃園市長張善政出席首日活動主獻大典，以三獻禮及450公斤白米打造的「米龍」點睛儀式，展現傳統工藝與宗教藝術的融合。張善政表示，土地公信仰彰顯華人社會對土地與自然的敬畏與感恩之情，每年桃園都會舉辦全臺最具規模的「土地公民俗藝術節」，活動規模再創新高，來自全臺各地及海外的土地公神尊，從去（113）年的203尊大幅增加至266尊，已成為宗教文化的重要交流平台。

▲2025土地公民俗藝術節

▲主獻大典特別為花蓮光復地區祈福。（圖／市府提供）

這場文化盛會，本次祈福儀式特別為花蓮光復地區祈福，祈願災難「大災化小、小災化無」，展現全民一心、共體時艱的精神。張市長強調，桃園因地理環境條件優越，長年少有重大災害，市民更應心懷感恩，藉由祈福與行動回饋土地，持續傳承與弘揚傳統文化。

▲2025土地公民俗藝術節

▲2025土地公民俗藝術節熱鬧登場。（圖／市府提供）

副市長蘇俊賓參加踩街時表示，土地公民俗藝術節已邁入第18年，感謝各宮廟夥伴多年來的支持，今年活動規模更勝以往，並安排了兩場精彩演出，土地公民俗藝術節是全臺灣乃至海內外最具信仰凝聚力的重要盛會之一。

文化局表示，2025土地公民俗藝術節28日規劃有擲筊求壽桃、米糕龜PK賽及米龍平安米分送等民俗活動，以及再生木作文創特賣與廢電池回收換贈品等環保活動，推動綠色生活理念。包括：立法委員萬美玲、市議員陳美梅、張碩芳、市府文化局長邱正生、桃園區長許敏松、桃園信用合作社理事主席蘇家明、桃園市工商發展投資策進會副執行長暨平鎮廣隆宮主任委員陳萬得、桃園大廟景福宮暨桃園慈護宮主任委員簡征潭及各宮廟代表等均一同出席活動。

