魯雅琴粉彩創作個展　8／14日起桃園文化局展出50幅作品

▲魯雅琴致力推動藝術與人文深耕教育。（圖／擷取自魯雅琴臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

以繪畫藝術專長致力桃園、新北各級中學校推動藝術與人文深耕教育，現職桃園市石門國中、龍潭高中、大園國際高中等學校，擔任視覺藝術老師的知名粉彩畫家魯雅琴，8月14日起迄9月1日，於桃園市政府文化局舉辦「通過繪畫，寫心中的實-魯雅琴粉彩創作個展」，歡迎市民朋友參展。

魯雅琴老師近年來，於學校、社區大學教授粉彩繪畫及素描，此次是第一次以粉彩為媒材作全新的展演，作品皆是其搬遷來龍潭後的創作，一切都是生活的有感而發。

對於自 2019 年專攻以粉彩，再次挑戰寫實畫作時，魯雅琴表示，感覺到無比興奮，雖然視力退化，覺得吃力難為。但或許是因為反骨，血液裡的反叛，「我可不可以在視力嚴重老化之前，抓住這個尾巴，就讓我這個亂視佳人再瘋狂一次吧～」於是就狂的寫實、寫真、寫美吧！

而「藝術性」是存在藝術家和繪畫與對象物之間的一個過程，魯雅琴表示，不確定其他人是否能在我的作品中看出這一點，但回到“通過繪畫‧寫心中的實”這一個創作核心的思考下，我想透過畫作傳達的，正是一種藝術精神。

「通過繪畫，寫心中的實-魯雅琴粉彩創作個展」展出約50張作品，用粉彩紀錄生活日常的人事物。魯雅琴說，以粉彩（Soft Pastel）入畫，是一種色彩艷麗、歷史悠久的西方畫。它以創作零媒介為特色，可虛可實，極具駕馭性、包容性，極具藝術表現力。粉畫具有色彩絢麗、典雅、色彩變化豐富、過渡自然等特色。 既有油畫的厚重感，又有水彩的通透感，表現力強，色彩飽和度也很高。粉畫色彩艷麗且色彩穩定性強，作品經裝框等方式可長期保存、不褪色。