國家工藝大師粘碧華刺繡工藝展　桃園文化局展出逾50件作品

▲愛心小餅乾—粘碧華刺繡工藝展開幕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府為推廣「國家工藝成就獎」粘碧華藝師作品，即日起至12月15日於文化局3樓第二展覽室展出，本次「愛心小餅乾」展覽作品精美，充滿趣味且富有現代感，充分展現粘藝師的愛心與創意，邀請所有市民朋友共同體驗刺繡工藝的魅力。市府文化局同時搭配舉辦10場推廣課程，歡迎市民一同來體會刺繡工藝的多元面貌。

▲粘碧華2023年獲「國家工藝成就獎」，為第一位女性獲獎者。（圖／市府提供）

市長張善政28日出席於文化局舉辦的「愛心小餅乾－粘碧華刺繡工藝展開幕」活動表示，粘碧華藝師鑽研刺繡近50年，致力推廣傳統刺繡工藝，普及刺繡文化，並獲2023年「國家工藝成就獎」肯定，不僅是桃園之光，更是臺灣文化界的瑰寶。本次「愛心小餅乾」展覽作品精美，充滿趣味且富有現代感，充分展現粘藝師的愛心與創意，邀請所有市民朋友共同體驗刺繡工藝的魅力。

▲桃園文化局展出逾50件粘碧華藝師作品。（圖／記者楊淑媛攝）

祖籍鹿港的粘碧華，長於臺北，英國諾丁漢大學織品服裝系碩士、英國皇家藝術學院金工首飾碩士研究，現為多個重要博物館諮詢顧問，其鑽研刺繡工藝近50年，曾於桃園市大溪設立「鐵網珊瑚工作室」，2023年獲「國家工藝成就獎」，為第一位女性獲獎者。

粘碧華是已故知名大咖藝人的前大嫂，其精湛的刺繡技藝在亞洲極具代表性，不僅承襲並活化傳統針法，展現她天生的慧心巧手，更從學術研究的角度梳理古今中外的刺繡針法，且勇於探索、創新的實驗精神，將刺繡與金工、編織、珠寶等複合媒材結合，開創出新形式且多元的藝術創作，並於2024年經審議認定為桃園市文化資產傳統工藝「刺繡」的保存者。

近年來，粘碧華更從教育與文化推廣的視野思考「刺繡普及化」，也是本次展覽的核心精神，如同她所說「愛心小餅乾裡面就是我對於文化推廣的愛，每一種針法我希望大家都能夠學到、運用到。」她努力將刺繡針法從文言文轉化成白話文，透過本次展覽裡小小的針法餅乾，展現她對刺繡的大愛，期待大眾能更了解、接近刺繡藝術。粘碧華藝師本次個展作品含括針法實驗研究類、社會關懷類、心靈探索類…等逾50件，為藝師深具意義的代表性作品，邀請市民朋友們一同蒞臨欣賞。

對藝術創作極具天份並有濃厚興趣的市議員李柏坊，因與粘碧華藝師是大溪的鄰居，今日亦出席開幕活動。