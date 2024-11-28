　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

國家工藝大師粘碧華刺繡工藝展　桃園文化局展出逾50件作品

▲愛心小餅乾—粘碧華刺繡工藝展開幕

▲愛心小餅乾—粘碧華刺繡工藝展開幕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府為推廣「國家工藝成就獎」粘碧華藝師作品，即日起至12月15日於文化局3樓第二展覽室展出，本次「愛心小餅乾」展覽作品精美，充滿趣味且富有現代感，充分展現粘藝師的愛心與創意，邀請所有市民朋友共同體驗刺繡工藝的魅力。市府文化局同時搭配舉辦10場推廣課程，歡迎市民一同來體會刺繡工藝的多元面貌。

▲愛心小餅乾—粘碧華刺繡工藝展開幕

▲粘碧華2023年獲「國家工藝成就獎」，為第一位女性獲獎者。（圖／市府提供）

市長張善政28日出席於文化局舉辦的「愛心小餅乾－粘碧華刺繡工藝展開幕」活動表示，粘碧華藝師鑽研刺繡近50年，致力推廣傳統刺繡工藝，普及刺繡文化，並獲2023年「國家工藝成就獎」肯定，不僅是桃園之光，更是臺灣文化界的瑰寶。本次「愛心小餅乾」展覽作品精美，充滿趣味且富有現代感，充分展現粘藝師的愛心與創意，邀請所有市民朋友共同體驗刺繡工藝的魅力。

▲愛心小餅乾—粘碧華刺繡工藝展開幕

▲桃園文化局展出逾50件粘碧華藝師作品。（圖／記者楊淑媛攝）

祖籍鹿港的粘碧華，長於臺北，英國諾丁漢大學織品服裝系碩士、英國皇家藝術學院金工首飾碩士研究，現為多個重要博物館諮詢顧問，其鑽研刺繡工藝近50年，曾於桃園市大溪設立「鐵網珊瑚工作室」，2023年獲「國家工藝成就獎」，為第一位女性獲獎者。

粘碧華是已故知名大咖藝人的前大嫂，其精湛的刺繡技藝在亞洲極具代表性，不僅承襲並活化傳統針法，展現她天生的慧心巧手，更從學術研究的角度梳理古今中外的刺繡針法，且勇於探索、創新的實驗精神，將刺繡與金工、編織、珠寶等複合媒材結合，開創出新形式且多元的藝術創作，並於2024年經審議認定為桃園市文化資產傳統工藝「刺繡」的保存者。

近年來，粘碧華更從教育與文化推廣的視野思考「刺繡普及化」，也是本次展覽的核心精神，如同她所說「愛心小餅乾裡面就是我對於文化推廣的愛，每一種針法我希望大家都能夠學到、運用到。」她努力將刺繡針法從文言文轉化成白話文，透過本次展覽裡小小的針法餅乾，展現她對刺繡的大愛，期待大眾能更了解、接近刺繡藝術。粘碧華藝師本次個展作品含括針法實驗研究類、社會關懷類、心靈探索類…等逾50件，為藝師深具意義的代表性作品，邀請市民朋友們一同蒞臨欣賞。

對藝術創作極具天份並有濃厚興趣的市議員李柏坊，因與粘碧華藝師是大溪的鄰居，今日亦出席開幕活動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
不雅片驚見學生制服　中正預校震怒提告
「台灣隊長」陳傑憲5款周邊商品來了
U12中華隊闖進金牌戰　辜仲諒赴日支持
高雄鹽酥雞情侶雙屍命案　女子友人：男友經常揍她
208萬戶報稅族減稅紅包來了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園資源循環績優處理機構暨海洋認養企業表揚　17家榮獲A級殊榮

國家工藝大師粘碧華刺繡工藝展　桃園文化局展出逾50件作品

夢幻糖果燈海甜亮「統領」　唐吉軻德桃園店12／5盛大開幕

國際獅子會300B3區捐愛心款20萬　助宜縣原鄉長者照護健康

陳柏清返母校人潮擠爆　靦腆笑容沒球星架子帥翻學弟妹

2024山谷燈光節點燈　最高耶誕樹將延長至元宵

最高檢察署推出「オレオレ（猜猜我是誰？）」 防詐反賄劇場

快訊／蘭嶼鄉長謝胡源倒宿舍無呼吸　搶救無效享年57歲

確保消防人員活著出來！　南消購置緊急救援包配發台南53分隊

台南柳科工業區緊急應變演練　南消一大救災機器人登場

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

疾管署「土皇帝」遭拔官！　莊人祥道歉：霸凌屬實、調職記過

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

馬龍抵達政大粉絲暴動　女大生：龍哥！我媽說你好帥

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

【泰格與雪兒】抱歉認錯了

韓佳人同框「失散弟」金桐俊　玩換臉APP嚇到：不知道有沒有換！

桃園資源循環績優處理機構暨海洋認養企業表揚　17家榮獲A級殊榮

國家工藝大師粘碧華刺繡工藝展　桃園文化局展出逾50件作品

夢幻糖果燈海甜亮「統領」　唐吉軻德桃園店12／5盛大開幕

國際獅子會300B3區捐愛心款20萬　助宜縣原鄉長者照護健康

陳柏清返母校人潮擠爆　靦腆笑容沒球星架子帥翻學弟妹

2024山谷燈光節點燈　最高耶誕樹將延長至元宵

最高檢察署推出「オレオレ（猜猜我是誰？）」 防詐反賄劇場

快訊／蘭嶼鄉長謝胡源倒宿舍無呼吸　搶救無效享年57歲

確保消防人員活著出來！　南消購置緊急救援包配發台南53分隊

台南柳科工業區緊急應變演練　南消一大救災機器人登場

「TEAM TAIWAN」帽T淘寶也有賣！　網一見傻了…業者急聲明

電費暴增變8000「台電竟回報正常」　苦主怒罵見鬼了：每天記度數

最近用眼過度？5種「護眼食物」公開　有助減緩眼部疲勞

ET說英文／Madonna不只是瑪丹娜，她還是聖母馬利亞！

神秘富豪家族「羅斯柴爾德」1人死亡　百萬美元豪宅中發現屍體

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

即／蘭嶼鄉長謝胡源倒宿舍無呼吸　搶救無效享年57歲

陳柏清返母校中興國中校門人潮擠爆

夢幻糖果燈海甜亮統領　唐吉軻德12/5盛大開幕

桃園資源循環績優機構　暨海洋認養企業表揚

國家工藝大師粘碧華刺繡工藝展　桃園展出

獅子會300B3區捐愛心款　助原鄉長者照護健康

2024山谷燈光節點燈　最高耶誕樹將延長至元宵

最高檢察署推「猜猜我是誰？」 防詐反賄劇場

養成「衛生紙丟馬桶」好習慣　如廁環境好舒適

屏檢參訪太陽能光電業者　打擊綠能犯罪展決心

台南柳科工業區應變演練南消一大救災機器人登場

南消購置緊急救援包配發台南53分隊

南投縣砸4800萬購14輛低碳環保清運車

第2屆台南市ESG概念店21家卓越門市獲認證

更多熱門

相關新聞

文化幣帶動經濟活水　民代期桃園文化局爭取發展演唱會經濟

文化幣帶動經濟活水　民代期桃園文化局爭取發展演唱會經濟

針對文化部推動的文化幣政策，桃園市議員楊朝偉8日於市議會進行文化局工作報告中提出質詢，要求市府重視文化幣產生的近2億產值，協助桃園市的藝文店家爭取這筆經濟活水。文化局長邱正生表示，會積極協調處理。

魯雅琴粉彩創作個展　8/14日起桃園文化局展出

魯雅琴粉彩創作個展　8/14日起桃園文化局展出

桃園「人生新番－老年覺醒」特展

桃園「人生新番－老年覺醒」特展

2024馬村實驗藝廊「展覽徵件」　7日開跑

2024馬村實驗藝廊「展覽徵件」　7日開跑

「燃藜第紅樓」、「燃藜第」　決議指定古蹟

「燃藜第紅樓」、「燃藜第」　決議指定古蹟

關鍵字：

國家工藝大師粘碧華刺繡工藝桃園文化局

讀者迴響

熱門新聞

太慘！女歌手演唱會只賣出98張票　被迫取消

台中跨年「兩大天團」也宣布要來了！

快訊／NewJeans宣布「今晚12點起正式解約」

陳傑憲本不想打職棒「曹佑寧是背後推手」

全班考試「大多70分上下」　國小生家長曝現況

WBC資格賽維持12強教練　曾豪駒設定名單

ADOR回應NewJeans了！

快訊／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

Cheap發文「開酸棒協、前中職會長」全讚爆

陶晶瑩慶12強遭酸「講不出台灣2字」

即／蘭嶼鄉長謝胡源倒宿舍無呼吸　搶救無效享年57歲

即／雲林虎尾民宅火警　2層樓「全面燃燒」火光沖天

林家正惦惦融入受訪背景「默默盜壘」

囤貨預備！超商咖啡限時1天買7送7

立院教球版規則喊「我有在賭」　網笑莊瑞雄毒誓

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

疾管署「土皇帝」遭拔官！　莊人祥道歉：霸凌屬實、調職記過

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面