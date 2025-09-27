捐款流向花蓮縣府？賑災基金會「不交任何單位」：直接撥給災民

▲淹水重創！空拍光復鄉災情慘重。（圖／記者湯興漢攝）



記者許力方／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，衛福部賑災基金會25日啟動公益募款專案，統計2天就募得破2億元，但網路流傳「以為捐給衛福部比較好，最後一樣給花蓮縣政府」，賑災基金會回應，善款專款專用，不是直接把一大筆錢送給地方政府、任由他們自行花用，款項由當地協助統計後申請，基金會直接撥款給災民。

網路有說法稱，「各位不想捐給花蓮縣政府，以為捐給衛福部比較好，最後衛福部一樣給花蓮縣政府。」在社群網路吸引上萬人瘋傳，有不少人在衛福部募款貼文留言提問「衛福部收到錢後會交給花蓮縣政府統籌處理嗎？」各界關注募款流向。

▲專案已經募得破2億元。（圖／賑災基金會）



賑災基金會回應，一般民眾可能不清楚善款的執行方式，或許會想像賑災的善款直接把一大筆錢交給地方政府自由運用，「這是不會發生的事情。」當重大災難事件發生，基金會成立捐款帳戶後，必須「專款專用」，支出必須符合募款原則，用於災害救助、緊急醫療和復原重建。設定好原則後，由瞭解地方需求的地方政府公務人員執行造冊、檢附證據來申請，再由賑災基金會審核、確認單據是否符合所需，必需要能核銷才會給錢。

基金會表示，有時候災難範圍大、有急迫性，也可能先預撥一筆錢先讓地方政府使用，但仍必須符合使用原則並要能核銷，若無法核銷，也會要求重送資料或返回款項。善款除了用於地方政府，也會依需求另有「專案賑災」，直接補助地方民間團體。

賑災基金會指出，基金會是財團法人，款項支配也都必須於財報公開，也都可供外界檢驗。這次專案就會訂出各種不同的項目補助，只要求花蓮縣府負責核實災民名冊，讓基金會確認身分後，就會直接匯款給災民。

●捐款管道分列如下：

一、匯款

戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：土地銀行 長春分行（005）

銀行帳號：102-005-201-966

民眾可經由銀行匯款、ATM匯款或線上匯款方式捐款，免收跨行交易手續費；倘有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日之次月底前返還至捐款帳戶。

二、外匯：

SWIFT CODE：LBOTTWTP102

NAME：Taiwan Foundation for Disaster Relief

ACCOUNT NO：102-005-201-966

BANK NAME：LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH

ADDRESS：No.156, Changchuen Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459， Taiwan(R.O.C)

三、四大超商：

自9月25日(四)上午九時起，民眾可至7-ELEVEN的ibon機台、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go機台進行捐款，捐款名稱：「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。

四大超商所募得款項將於募款期滿後匯入前述專用帳戶，如因應金融機關作業提前關閉，將以財團法人賑災基金會對外公告為準。

四、LINE Pay(114年9月25日下午1時起)：：

自9月25日(四)下午1時起，可進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「0923馬太鞍溪堰塞湖災害專案」進行捐款，可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

收據取得：待募款期滿後統一由賑災基金會提供：

請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，以傳真（02-8912-7638）或Email（admin@tf4dr.org）方式至賑災基金會。使用超商機台捐款的民眾，請於捐款時勾選「索取捐款收據」並填妥相關資訊。