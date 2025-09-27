　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

捐款流向花蓮縣府？賑災基金會「不交任何單位」：直接撥給災民

▲▼花蓮光復鄉太馬太鞍溪堰塞湖潰堤水漫光復鄉空拍畫面。（圖／記者湯興漢攝）

▲淹水重創！空拍光復鄉災情慘重。（圖／記者湯興漢攝）

記者許力方／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，衛福部賑災基金會25日啟動公益募款專案，統計2天就募得破2億元，但網路流傳「以為捐給衛福部比較好，最後一樣給花蓮縣政府」，賑災基金會回應，善款專款專用，不是直接把一大筆錢送給地方政府、任由他們自行花用，款項由當地協助統計後申請，基金會直接撥款給災民。

網路有說法稱，「各位不想捐給花蓮縣政府，以為捐給衛福部比較好，最後衛福部一樣給花蓮縣政府。」在社群網路吸引上萬人瘋傳，有不少人在衛福部募款貼文留言提問「衛福部收到錢後會交給花蓮縣政府統籌處理嗎？」各界關注募款流向。

▲▼行政院指示賑災基金會啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。（圖／賑災基金會）

▲專案已經募得破2億元。（圖／賑災基金會）

賑災基金會回應，一般民眾可能不清楚善款的執行方式，或許會想像賑災的善款直接把一大筆錢交給地方政府自由運用，「這是不會發生的事情。」當重大災難事件發生，基金會成立捐款帳戶後，必須「專款專用」，支出必須符合募款原則，用於災害救助、緊急醫療和復原重建。設定好原則後，由瞭解地方需求的地方政府公務人員執行造冊、檢附證據來申請，再由賑災基金會審核、確認單據是否符合所需，必需要能核銷才會給錢。

基金會表示，有時候災難範圍大、有急迫性，也可能先預撥一筆錢先讓地方政府使用，但仍必須符合使用原則並要能核銷，若無法核銷，也會要求重送資料或返回款項。善款除了用於地方政府，也會依需求另有「專案賑災」，直接補助地方民間團體。

賑災基金會指出，基金會是財團法人，款項支配也都必須於財報公開，也都可供外界檢驗。這次專案就會訂出各種不同的項目補助，只要求花蓮縣府負責核實災民名冊，讓基金會確認身分後，就會直接匯款給災民。

▲▼行政院指示賑災基金會啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。（圖／賑災基金會）

●捐款管道分列如下：

一、匯款
戶名：財團法人賑災基金會
銀行名稱：土地銀行　長春分行（005）
銀行帳號：102-005-201-966
民眾可經由銀行匯款、ATM匯款或線上匯款方式捐款，免收跨行交易手續費；倘有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日之次月底前返還至捐款帳戶。

二、外匯：
SWIFT CODE：LBOTTWTP102
NAME：Taiwan Foundation for Disaster Relief
ACCOUNT NO：102-005-201-966
BANK NAME：LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH
ADDRESS：No.156, Changchuen Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459， Taiwan(R.O.C)

三、四大超商：
自9月25日(四)上午九時起，民眾可至7-ELEVEN的ibon機台、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go機台進行捐款，捐款名稱：「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。

四大超商所募得款項將於募款期滿後匯入前述專用帳戶，如因應金融機關作業提前關閉，將以財團法人賑災基金會對外公告為準。

四、LINE Pay(114年9月25日下午1時起)：：
自9月25日(四)下午1時起，可進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「0923馬太鞍溪堰塞湖災害專案」進行捐款，可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

收據取得：待募款期滿後統一由賑災基金會提供：
請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，以傳真（02-8912-7638）或Email（admin@tf4dr.org）方式至賑災基金會。使用超商機台捐款的民眾，請於捐款時勾選「索取捐款收據」並填妥相關資訊。

09/26 全台詐欺最新數據

光復商工需要鏟子超人！他PO文求助

光復商工需要鏟子超人！他PO文求助

花蓮縣馬太鞍溪洪災重創光復鄉，消息傳出以後，立即有大批「鏟子超人」湧入、協助災後復原。對此，國民黨桃園市議員凌濤分享，花蓮光復商工相當需要支援，該校因風災受創，雖然校內師生努力清理，但無奈力量有限，目前校內仍舊滿是泥濘，希望有時間、有能力的民眾能夠前往協助，「一起幫助光復商工的師生早日重建校園、找回希望。」

快訊／行政院：花蓮救災物資暫停募集

快訊／行政院：花蓮救災物資暫停募集

獨／亞洲車神陳和皇送物資合力拉泡水車

獨／亞洲車神陳和皇送物資合力拉泡水車

謝謝鏟子超人！4部會光復站迎志工　行政院：一起努力恢復美麗原鄉

謝謝鏟子超人！4部會光復站迎志工　行政院：一起努力恢復美麗原鄉

花蓮堰塞湖溢流「新增1失聯」！男離開收容所失蹤

花蓮堰塞湖溢流「新增1失聯」！男離開收容所失蹤

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

屏東特搜60小時救援！　泥濘中爬行前進救女童老婦 ：不敢鬆懈

屏東特搜60小時救援！　泥濘中爬行前進救女童老婦 ：不敢鬆懈

周興哲「攻蛋前失聲」緊急打針！　曝護理師也是歌迷：沒有要聽你唱對嘴XD

周興哲「攻蛋前失聲」緊急打針！　曝護理師也是歌迷：沒有要聽你唱對嘴XD

