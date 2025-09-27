快訊／行政院發言人：花蓮救災物資暫停募集

▲各界善心物資，一車車滿載，送往光復馬太鞍災區。（圖／花蓮市公所提供，下同）



記者董美琪／綜合報導

花蓮災後重建行動持續展開，全台各地志工與民眾熱心投入，讓當地災區逐漸恢復生機。行政院發言人李慧芝今（27）日透過社群平台發布最新4項重點資訊，呼籲民眾轉知需要的朋友，攜手加速災後復原。

首先，行政院指出，全國愛心踴躍，目前物資已經非常充足，暫停募集中，也感謝各界熱情支援，展現強大團結力量。

其次，志工服務與協調中心已在光復車站前設立分配站，服務時間為每日早上8點至下午4點，現場不僅協助安排人力與接駁，也提供基本工具及飲用水等物資，方便志工投入清理工作。

第三，為方便災區志工與居民行動，光復糖廠周邊的重要據點，包括救護站、加油站與超商位置，均已清楚標示於地圖上，讓救援及補給更有效率。

最後，針對災區大量的淤泥與廢棄物，目前已設立臨時垃圾暫置場，若有清運需求，民眾可撥打1999聯絡花蓮縣環保局，將協助後續處理。

官方也呼籲，花蓮的災後重建需要持續努力，感謝「鏟子超人」及全國志工夥伴的無私奉獻，盼透過協調與合作，讓受災地區早日恢復正常生活。