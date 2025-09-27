　
政治

謝謝鏟子超人！4部會光復站迎志工　行政院：一起努力恢復美麗原鄉

▲▼因強颱「樺加沙」外圍環流帶來可觀雨量，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，一位蔡姓民眾因為姊姊疑似受困在被泥流淹沒的工寮中，意圖接近卻受困淤泥，幸好搜救人員協助脫困。（圖／記者李毓康攝）

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀光復鄉，相關單位全力搜救、恢復家園。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，中央各部會依權責全力協助災後復原，行政院發言人李慧芝今透過臉書說明，為迎接志工，交通部加開班次、增停光復站；原民會在光復站引導志工集合分工；國防部派軍卡接駁志工前往阿陶莫部落；衛福部不只負責災區醫藥，也提醒鏟子超人們安全事項，「謝謝鏟子超人們與行政團隊一起努力，讓美麗原鄉儘速恢復日常」。

李慧芝說，前進協調所傳回消息，今天台鐵往花蓮，每一列車廂都是滿的，光復車站成為大家的心靈驛站。為了迎接志工，交通部請台鐵對號列車加開班次、增停光復站、加強疏運；原民會幫忙引導志工集合分工；國防部軍卡接駁志工前往阿陶莫部落；衛福部不只負責災區醫藥，也提醒鏟子超人們，要注意補充水份、確認裝備及衛生安全。

李慧芝指出，前進協調所在光復車站設置了志工分配站，提供定點服務，包括且不限於手套、水、毛巾以及愛台灣的心。

另外，中央也持續進行搜救以及災後復原。經濟部水利署調派80台機具，進行馬太鞍溪水流導引工作，以及缺口封堵，農業部水保署針對影響範圍周邊，進行導引並做相關滯洪。

經濟部產發署緊急購置的800套高壓噴水槍今天送達，國軍第二作戰區增派軍力，以高壓水槍協助清理家園，內政部消防署也調度14台消防水車，搭配國軍跟慈濟志工進行清理。環境部則協助清運，並協調台糖土地暫置廢棄物。

李慧芝提到，目前花蓮地區水電已全面恢復，但清理家園需要大量用水，光復鄉接水站增加到15個，收容所由水車加強運補。農業部並持續修復負責農水路。行政院推出安心住宿方案，收容所內的民眾可以轉到旅館好好休息，並由專車接駁。謝謝鏟子超人們與行政團隊一起努力，讓美麗原鄉儘速恢復日常。

▲▼因強颱「樺加沙」外圍環流帶來可觀雨量，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，鄰近堤防的佛祖街災情慘重，國軍與警消搜救人員在泥濘中持續搜索。（圖／記者李毓康攝）

▲▼強颱「樺加沙」外圍環流帶來可觀雨量，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區造成極大災情，今（25）日光復雨勢停緩太陽露臉，居民把握空檔開始整理家園。（圖／記者李毓康攝）

▲▼強颱「樺加沙」外圍環流帶來可觀雨量，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區造成極大災情。（圖／記者李毓康攝）

▲▼強颱「樺加沙」外圍環流帶來可觀雨量，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區造成極大災情，今（25）日光復雨勢停緩太陽露臉，居民把握空檔開始整理家園。（圖／記者李毓康攝）
 

