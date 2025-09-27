　
社會焦點

花蓮堰塞湖溢流「新增1失聯」！男離開收容所失蹤3天　累計7失聯

▲▼花蓮光復鄉太馬太鞍溪堰塞湖潰堤水漫光復鄉空拍畫面。（圖／記者湯興漢攝）

▲花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，泥水侵襲光復鄉。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災第5天，仍有7人失聯。新增1人為原安置在收容所的男子，因家屬聯繫不上而列入失聯。

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀17人死亡、83人受傷，搜救進度持續進行中，截止今天傍晚6時，仍有7人失聯，分別為砂石場黃姓業者、陽明交通大學退休教授高銘盛、武昌街林姓夫妻、自強路高姓住戶及馬太鞍溪下游農場蔡姓員工等人。還有一名25日從收容所自行離開的男子，因聯繫不上而列入失聯。

花蓮消防局特搜大隊長簡弘丞今天接受媒體聯訪表示，今天搜救進度主要針對光復市區人口較密集處，分4個區域再做一次搜索，都未有發現。

簡弘丞說明，明天搜救重點將會聚焦已知有人的地點，也會針對河道兩側重點搜救，自馬太鞍溪橋以南至花蓮溪出海口，以橋為界分為6個區域，透過人力徒步與空拍機沿河兩側地毯式搜索，防止民眾遭沖走。

砂石場搜索進展與困難部分。簡弘丞提及，今天軍方與消防人員搭載黑鷹直升機進入砂石場，內部淤土至少3公尺以上，已搜索辦公室與擴大範圍並未發現，由於現場泥沙與泥水行走困難，曾搭乘怪手前往也未發現，明天持續投入人力配合砂石場開挖作業。

至於武昌街林姓夫妻部分。簡弘丞說，依列管戶籍地清查，但家人表示事發當下，林姓夫妻並沒有在家裡，是在戶外，持續搜索中。

日本0：1不敵韓國仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明天爭冠
「天使弟弟」光復車站害羞送暖：你要麵包嗎？　畫面感動9萬網友
光復鄉遇恐怖淹水　高中生「全體留下」救災：來幫忙是對的
《中文怪物》實力超強美國女被踢掉！　她揭內幕：沒資格踢我
快訊／行政院發言人：花蓮救災物資暫停募集
苗栗晚間傳巨響！　居民嚇壞「以為爆炸」

蕭美琴：丹娜絲風災條例適用此次洪災　農業部提3方案助農民

樺加沙颱風導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，副總統蕭美琴今（27日）下午二度前往花蓮勘災，她受訪時說，《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》相關方案將擴大適用這次災情，若有不足之處，將進一步研議調整。另外，農業部也將推出三個方案，包括農田作物依面積大小給予救助金、一年免息或緩繳以及專案補貼受損的溫室網設施與農機具。

