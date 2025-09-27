花蓮堰塞湖溢流「新增1失聯」！男離開收容所失蹤3天　累計7失聯

▲花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，泥水侵襲光復鄉。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災第5天，仍有7人失聯。新增1人為原安置在收容所的男子，因家屬聯繫不上而列入失聯。

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀17人死亡、83人受傷，搜救進度持續進行中，截止今天傍晚6時，仍有7人失聯，分別為砂石場黃姓業者、陽明交通大學退休教授高銘盛、武昌街林姓夫妻、自強路高姓住戶及馬太鞍溪下游農場蔡姓員工等人。還有一名25日從收容所自行離開的男子，因聯繫不上而列入失聯。

花蓮消防局特搜大隊長簡弘丞今天接受媒體聯訪表示，今天搜救進度主要針對光復市區人口較密集處，分4個區域再做一次搜索，都未有發現。

簡弘丞說明，明天搜救重點將會聚焦已知有人的地點，也會針對河道兩側重點搜救，自馬太鞍溪橋以南至花蓮溪出海口，以橋為界分為6個區域，透過人力徒步與空拍機沿河兩側地毯式搜索，防止民眾遭沖走。

砂石場搜索進展與困難部分。簡弘丞提及，今天軍方與消防人員搭載黑鷹直升機進入砂石場，內部淤土至少3公尺以上，已搜索辦公室與擴大範圍並未發現，由於現場泥沙與泥水行走困難，曾搭乘怪手前往也未發現，明天持續投入人力配合砂石場開挖作業。

至於武昌街林姓夫妻部分。簡弘丞說，依列管戶籍地清查，但家人表示事發當下，林姓夫妻並沒有在家裡，是在戶外，持續搜索中。