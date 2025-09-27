獨／亞洲車神陳和皇爬屋頂揪友送物資　合力拉泡水車

▲亞洲車神陳和皇連4天，將超過一千萬元的物資送到災區居民的手中。（圖／記者李陳信得翻攝）

記者李陳信得／台中報導

花蓮光復鄉遭洪水淹沒造成嚴重災情，亞洲越野賽車車神陳和皇愛心不落人後，第一天用灰狗巴士跟吉普車的物資就400萬，連續4天就超過一千萬的物資送往災區發放並義務將泡水車輛拖離，期望能夠讓民眾度過難關。

▲陳和皇也親自爬上二樓，從屋頂將物資送到臥病在床的糖尿病家屬手中。（圖／記者李陳信得翻攝）

光復鄉堰塞湖大量洪水沖入市區內，車神陳和皇獲知後趕忙聯繫同好一起去救災，先是向大家一起募集資金，購買一些民生用品、圓鍬、保暖衣物、尿片、泡麵、床墊、毯子棉被等物品，用自己收藏退役的國光號巴士，將座椅拆下後把物資塞得滿滿的，並邀集了10多輛的吉普車一起就前往災區送物資。第一天先將生活用品罐頭餅乾麵包送到光復鄉的鄉長發放，連4天也自己進入災區在泥濘中徒步一家一家的發放。

▲親自將物資送到居民手中，並把泡水車輛拖離至集中點。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

今(27)日也和友人用吉普車將被沖到住戶門口及庭院的泡水車，用人力及拖拉方式將泡水車移至集中點，甚至還親自爬上二樓從屋頂送物資給一名躺在床鋪上的糖尿病患，災區居民都非常感謝這些無名的英雄。陳和皇也感性地說，921地震時自己也是受災戶，知道受災的心情苦楚，因此決定馬上行動，揪友人一起進災區救援，雖然沒有救到人，但到災區幫忙居民送物資拉車也感到很高興。