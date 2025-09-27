光復商工需要鏟子超人！校內積滿「超厚泥巴」　他PO文求助

▲凌濤在臉書上分享，花蓮光復商工需要鏟子超人支援。（圖／翻攝臉書／凌濤）



記者柯振中／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪洪災重創光復鄉，消息傳出以後，立即有大批「鏟子超人」湧入、協助災後復原。對此，國民黨桃園市議員凌濤分享，花蓮光復商工相當需要支援，該校因風災受創，雖然校內師生努力清理，但無奈力量有限，目前校內仍舊滿是泥濘，希望有時間、有能力的民眾能夠前往協助，「一起幫助光復商工的師生早日重建校園、找回希望。」

凌濤在臉書上分享，洪災發生以後，花蓮光復鄉災情慘重，隨後便有許多「鏟子超人」投入救災行列，搭火車前往現場協助，令人眼眶泛紅。這次的救災行動，讓外媒看見了「真實的台灣」，善良的台灣人民，才是真正的台灣本色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼凌濤在臉書上分享，花蓮光復商工需要鏟子超人支援。（圖／翻攝臉書／凌濤）



凌濤表示，他有一名友人在光復商工任教，友人特意拜託他將資訊外傳。由於風災的原因，學校受到重創，校園、環境設施需要協助清理，雖然校內師生都在努力，但「現有力量真的有限」。

凌濤說，目前孩子們最希望的，就是能夠早點回到教室、恢復正常生活，拜託大家伸出援手，「如果您有時間或能力，也歡迎成為志工，一起幫助光復商工的師生早日重建校園、找回希望。」