生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

光復商工需要鏟子超人！校內積滿「超厚泥巴」　他PO文求助

▲▼凌濤在臉書上分享，花蓮光復商工需要鏟子超人支援。（圖／翻攝臉書／凌濤）

▲凌濤在臉書上分享，花蓮光復商工需要鏟子超人支援。（圖／翻攝臉書／凌濤）

記者柯振中／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪洪災重創光復鄉，消息傳出以後，立即有大批「鏟子超人」湧入、協助災後復原。對此，國民黨桃園市議員凌濤分享，花蓮光復商工相當需要支援，該校因風災受創，雖然校內師生努力清理，但無奈力量有限，目前校內仍舊滿是泥濘，希望有時間、有能力的民眾能夠前往協助，「一起幫助光復商工的師生早日重建校園、找回希望。」

凌濤在臉書上分享，洪災發生以後，花蓮光復鄉災情慘重，隨後便有許多「鏟子超人」投入救災行列，搭火車前往現場協助，令人眼眶泛紅。這次的救災行動，讓外媒看見了「真實的台灣」，善良的台灣人民，才是真正的台灣本色。

▼凌濤在臉書上分享，花蓮光復商工需要鏟子超人支援。（圖／翻攝臉書／凌濤）

▲▼凌濤在臉書上分享，花蓮光復商工需要鏟子超人支援。（圖／翻攝臉書／凌濤）

凌濤表示，他有一名友人在光復商工任教，友人特意拜託他將資訊外傳。由於風災的原因，學校受到重創，校園、環境設施需要協助清理，雖然校內師生都在努力，但「現有力量真的有限」。

凌濤說，目前孩子們最希望的，就是能夠早點回到教室、恢復正常生活，拜託大家伸出援手，「如果您有時間或能力，也歡迎成為志工，一起幫助光復商工的師生早日重建校園、找回希望。」

09/26 全台詐欺最新數據

462 3 5965 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「10月有3周放3天」像試辦周休三日！　網讚：上班族很需要

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

亞錦賽日韓大戰27日晚間登場，日本以0比1不敵韓國，不敗金身破功。超級循環賽結束後，台、日、韓同為2勝1敗形成互咬局面，最終比較對戰優質率，由台、日勝出，兩隊將於28日晚間爭奪冠軍。

花蓮光復商工災情救災台灣

