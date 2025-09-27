國道車流擠1.3倍「10大路段易塞」　國5可能回堵11小時

▲教師節連假首日，國道有10大易塞路段。（示意圖／記者李姿慧攝）
記者李姿慧／台北報導
教師節連假今天(27日)開跑，高公局預判國道有10大易塞路段，其中國5南下車流可能清晨5點就會湧現，下午4時後才紓解，可能南下路段會連塞11小時。
今天為教師節連續假期首日，各地大多為多雲到晴，可能會有大量出遊車潮，高公局預估，國道交通量為116百萬車公里，為平日年平均1.3倍，南向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。
高公局預判，今天國道有10大易塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。
高公局也公布好走時段，建議部國道南向用路人儘量6時前或中午12時後出發，國5南向用路人建議5時前或下午5時後出發。
▲教師節連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）
國道今天疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。
