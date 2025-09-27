國道車流擠1.3倍「10大路段易塞」　國5可能回堵11小時

教師節能否成為國定假日，近年社會熱議，也即將落實。對現場教師而言，真正的職場幸福並非只靠一天放假能獲得，教師節不應成為社會對教師的唯一標籤或負擔。現場教師普遍認為，百工百業各有其價值與貢獻，教師節固然是為尊重和肯定教師而設立，但教育是全民責任，唯有全民共同支持，才能根本提升教育品質。