交通部連假祭「三合一疏運+運具聯防」　防高鐵自由座人潮外溢

教師節、中秋節及國慶日3個連假將接力登場，其中教師節連假明天(27日)率先開跑，交通部特別以「三合一」方式進行整體疏運規劃，另也備妥「運具聯防」機制，若高鐵台中站自由座人潮外溢，台鐵列車將增停新烏日站或從彰化站加開列車，並啟動國道客運臨時路線分流。

今年教師節、中秋節及國慶日連假，均分別為3天連假，包括9月27日至29日、10月4日至6日及10月10日至12日等。因三個連假緊鄰而來，交通部啟動「三合一」疏運規劃。為掌握雙鐵疏運情況，交通部政務次長伍勝園今親赴台北車站視察並慰勉第一線員工。

伍勝園除了解列車整備、加班車規劃及旅客訂票情形，並實地查看月台及候車動線，提醒雙鐵務必落實安全措施，非必要施工應暫停，尖峰時段須做好月台人流管制，高鐵自由座乘客亦應妥善疏導。

伍勝園指出，這次疏運已備妥運具聯防機制，如高鐵台中站出現人潮外溢，台鐵將調整對號列車增停新烏日站或加開彰化站列車，高鐵也將通知公路局增開直達台北轉運站的國道客運臨時路線，引導旅客改搭台鐵或國道客運分流，減少久候。

此外，花蓮光復地區水災復原工作仍持續進行，台鐵自9月27日至29日加開10班列車，伍勝園要求台鐵積極協助中央及地方消防單位運送人員與物資，支援災區復建作業。同時，他也提醒雙鐵注意山區鐵路邊坡穩定情形，加強監測與預警，必要時即時啟動應變機制，確保行車安全。

伍勝園強調，假期期間雙鐵需密切掌握旅客需求，視情況機動加開班次或啟動應變措施，並透過多元媒體平台即時發布運輸資訊，讓民眾可及時掌握行程，確保返鄉、出遊平安順暢有感。